Efficienza energetica | Testa | Campagna ENEA partita Italia avanti ma c' è ancora da

Efficienza energetica - relamping led al porto di Ravenna : Roma, 14 mag. (AdnKronos) - Rifacimento dell’intero sistema di illuminazione, sia sulle aree esterne prospicienti le banchine portuali sia all’interno dei magazzini, con l'installazione e sostituzione di 300 punti luce. L'intervento di riqualificazione energetica dei tre terminal del Gruppo Setramar

Clima - il Wwf : “L’Italia sostenga obiettivi più ambiziosi dell’Ue su rinnovabili e Efficienza energetica” : Domani i ministri dell’Energia della UE si incontrano informalmente a Sofia, in Bulgaria. All’ordine del giorno la quantificazione del target di energia rinnovabile al 2030 e la quantificazione e la natura (vincolante/indicativa) del target di efficienza energetica. “Perché la UE sia davvero in linea con l’Accordo di Parigi, servono obiettivi più ambiziosi al 2030, a chiederlo sono anche molte utility elettriche, oltre che il Parlamento ...

Efficienza energetica : l’italiana Grastim sbarca negli Stati Uniti con la big Unilever : Grastim, società italiana specializzata in impianti per la produzione di energia pulita attraverso la cogenerazione, sbarca negli Stati Uniti con un investimento complessivo di 10 milioni di dollari. L’azienda ha siglato un primo accordo con la multinazionale anglo-olandese Unilever per il finanziamento, la realizzazione e la gestione di una nuova centrale energetica (basata su un cogeneratore a gas naturale da 4,4 MW, caldaie di integrazione e ...

La seconda edizione di mcTER Roma tra cogenerazione - energia ed Efficienza energetica : ... Associazione Termotecnica Italiana, , associazione di riferimento per le tematiche connesse al mondo dell'energia, con il patrocinio di Cogena , Associazione Italiana per la Promozione della ...

Domani il via a Klimahouse Toscana Dall’Efficienza energetica alle Smart City con Boris Podrecca : È stata presentata questa mattina, nella nuova location del Nelson Mandela Forum, la quarta edizione di Klimahouse Toscana alla presenza di stampa e istituzioni. In prima fila, Alessia Bettini, Assessore all’Ambiente e igiene pubblica, decoro urbano e partecipazione, protezione civile del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini, Assessore all’Urbanistica, politiche del territorio, Città metropolitana, decentramento e Smart City del Comune di ...

Efficienza energetica - una app per valutare interventi e risparmi : Roma, 5 apr. , askanews, Confrontare i consumi e valutare i risparmi conseguibili attraverso diverse soluzioni di Efficienza energetica. Questo l'obiettivo dell'app 'Smart Energy Efficiency' lanciata ...

Ecobonus 2018 : online sito ENEA per detrazione interventi Efficienza energetica in edilizia : Teleborsa, - ENEA al servizio del cittadino per facilitare la procedura di detrazione fiscale degli interventi di efficienza energetica. È operativo da oggi il sito gestito dall'ENEA finanziaria2018.

Ecobonus 2018 : online sito ENEA dove inviare le pratiche di detrazione fiscale per interventi di Efficienza energetica in edilizia : È operativo da oggi il sito gestito dall’ENEA finanziaria2018.ENEA.it per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all’85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale curato dei tecnici ENEA acs.ENEA.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa ...

Energia : l’11 aprile il seminario sui temi dell’energy sufficiency e dell’Efficienza energetica : European Council for an Energy Efficency Economy (ECEEE) e Kyoto Club rendono noto che l’11 aprile si terrà il workshop “Roundtable on energy sufficiency: How to reduce energy use in our buildings and cities”, che si inserisce all’interno del progetto sull’energy sufficency di ECEEE, finanziato principalmente dalla Fondazione KR, con il supporto di molte agenzie europee che operano nei settori della ricerca e ...

Accordo Enea-Comune di Roma per puntare su rinnovabili ed Efficienza energetica : Domani, Mercoledì 28 marzo alle ore 10 in Campidoglio, l’ENEA firmerà un Accordo di collaborazione nel campo dell’energia e dell’ambiente con Roma Capitale e GSE finalizzato a tagliare le emissioni di CO2, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti. Oltre che con ENEA e GSE, Roma Capitale sottoscriverà domani altri accordi con ISPRA e Ministero ...

Immobiliare : l'Efficienza energetica non spinge - ancora - il mercato : Teleborsa, - Nelle compravendite immobiliari l'efficienza energetica non è ancora un elemento decisivo nelle scelte anche se sta conquistando spazi rispetto al passato . È questo il quadro in ...

