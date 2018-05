Effetto Mancini non scalda i bookie | vittoria Italia a Europeo a 12

calcioweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Prima qualche amichevole di rodaggio, da qui all’inizio di giugno, poi a settembre si comincerà a fare sul serio, con la Uefa Nations League. Sono i primi impegni che attendono Roberto, nuovo CT della Nazionale di calcio dell’. Ha firmato un contratto per i prossimi due anni e avrà il compito di portare l’a Euro 2020. Anche i bookmaker, nel giorno della sua presentazione, scandiscono a tempo di quote gli obiettivi del Mancio sulla panchina della Nazionale: sul tabellone scommesse relativo Uefa Nations League, riferisce Agipronews, l’figura subito dietro le grandi favorite. Spagna a 4,50, Germania a 5,50, Belgio e Francia a 6,00. Solo dopo arrivano gli azzurri, dati a 10 volte la posta. Simile la situazione nelle quote su Euro 2020, dove l’appare in secondo piano. Bisognerà fare i conti, dicono i quotisti Snai, con le ...