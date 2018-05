' Educational Robotics Week' domani al via

Università : al via domani l'' Educational Robotics Week' : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Nell'ambito delle celebrazioni per il ventennale dell' Università Bicocca di Milano, si terrà, dal 16 al 26 maggio, 'Educational Robotics Week' , un cartellone di eventi che avrà come filo conduttore le applicazioni sociali e scientifiche della robotica, a partire dalla r

Università : al via domani l”Educational Robotics Week’ : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – Nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Università Bicocca di Milano, si terrà, dal 16 al 26 maggio, ‘Educational Robotics Week’, un cartellone di eventi che avrà come filo conduttore le applicazioni sociali e scientifiche della robotica, a partire dalla robotica educativa. Si tratta della seconda edizione della kermesse e prenderà il via domani all’Istituto ...