Ecco lo “scaldabagno” più veloce del mondo

(Di martedì 15 maggio 2018) 0,000000000000075 secondi. È questa la velocità lampo impiegata dall’acqua per passare da una temperatura ambiente a quella di ben 100mila gradi centigradi. Tutto grazie a un nuovo dispositivo laser a raggi X: a riuscire nella straordinaria impresa sono stati i ricercatori svedesi del Center for Free-Electron Laser Science (Cfel) e della Uppsala University, che su Pnas raccontano di aver utilizzato un potentissimo laser a raggi X, per l’appunto, per riscaldare l’acqua dalla temperatura ambiente a 100mila gradi in meno di un decimo di picosecondo, mettendo a punto quello che si può definire lo scaldabagno piùdel. Linac Coherent Light Source Lcls (Foto: Brad Plummer) Nell’esperimento, il team di ricercatori si è servito del laser a elettroni liberi a raggi X Linac Coherent Light Source Lcls dello Slac National Accelerator Laboratory, negli Stati ...