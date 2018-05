Ecco il contratto di governo che fa litigare Lega e 5 Stelle

Immigrazione - debito - missioni all'estero : Ecco la prima bozza del contratto di governo : Ancora nessuna fumata bianca. Dopo l'ultimo incontro al Quirinale il presidente Sergio Mattarella, il leader dei 5Stelle Luigi Di Maio non ha fatto il nome del premier e hanno chiesto al capo...

Via dall’Euro e cancellazione del debito italiano : Ecco il contratto M5s-Lega : «Il punto nevralgico è il contratto, qui ci sono alcuni temi da chiarire, alcuni punti da dirimere. I nomi vengono dopo» dice Luigi Di Maio all’uscita dal vertice con Matteo Salvini....

CONTRATTO M5S-LEGA/ Vincoli europei e austerità - Ecco come farli saltare : Di Maio e Salvini hanno chiesto più tempo. Ma l'obiettivo è chiaro: superare le politiche di austerità. E qui servirebbe una Commissione scientifica.

M5s-Lega - contratto quasi fatto : Ecco i punti principali : Arriva, dopo qualche giorno e più di un tentennamento, il titolo del programma comune M5s-Lega, "contratto per il governo del cambiamento" e arrivano anche i primi pilastri su cui Luigi Di Maio e ...

5S-Lega - Ecco prima bozza del contratto : Roma, 12 mag. (AdnKronos) – L’accordo di governo prende forma. “contratto per il governo del cambiamento”. E’ il titolo dell’intesa sulla quale Movimento 5 Stelle e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al programma di governo. La bozza si articola in 19 punti ed è lunga 26 pagine. Sopra al titolo del contratto ci sono i simboli delle due forze politiche.“La trattativa sul contratto di ...

Pronta la prima bozza del contratto M5S-Lega. Di Maio : “Ecco i temi su cui c’è convergenza” : «La trattativa sul contratto di governo va avanti, anche perché l’obiettivo è portare i migliori risultati per i cittadini italiani». A dirlo è Luigi Di Maio arrivando a Milano per incontrare il segretario della Lega Matteo Salvini al Pirellone, sede del nuovo tavolo M5S-Lega per la stesura del contratto di governo. A proposito dell’incontro che si...

5S-Lega - Ecco prima bozza del contratto : L'accordo di governo prende forma. "contratto per il governo del cambiamento". E' il titolo dell'intesa sulla quale Movimento 5 Stelle e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al ...

M5S - il contratto di governo si vota online. Ecco come funziona Rousseau : Gli iscritti diranno "sì o no" all'intesa. In alternativa daranno il loro assenso a quattro punti del programma dell'esecutivo. Ma resta il nodo affluenza, privacy e sicurezza. Casaleggio: "Sarà una ...

Ilva - Ecco il contratto fra Mittal e governo : Svelati dal Decimonono gli accordi fra l’Esecutivo e i nuovi proprietari, durissima reazione del sindacato: «Pronti a lottare e scioperare»

Dalle famiglie al fisco - Ecco i 10 punti del contratto di governo proposto dal M5s a Lega o Pd : Ventotto pagine di documento. Focus sulle convergenze: non c’è traccia di Flat Tax e reddito di cittadinanza. Non si parla di Legge Fornero o di vaccini ma si conferma l’impegno europeista dell'Italia...

Governo : convergenze e distanze - Ecco il contratto M5S : Roma, 23 apr. , AdnKronos, Ventotto pagine e 10 priorità raccolte in una bozza di accordo per il Governo dell'Italia 'tra Movimento 5 stelle e '. Il contratto 'alla tedesca' elaborato per i 5 Stelle ...

Governo : convergenze e distanze - Ecco il contratto M5S - 3 - : Solo un passaggio stringato sui rifiuti: si chiede 'una politica più avanzata e mirata'. Nell'ultimo punto, dedicato al taglio degli sprechi, si rimarca come 'gli obiettivi, le azioni e le misure non ...

Governo : convergenze e distanze - Ecco il contratto M5S : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Ventotto pagine e 10 priorità raccolte in una bozza di accordo per il Governo dell’Italia “tra Movimento 5 stelle e…”. Il contratto ‘alla tedesca’ elaborato per i 5 Stelle dal ‘comitato scientifico’ capitanato dal professor Giacinto Della Cananea anticipa i tempi e arriva una settimana prima rispetto alle attese. Obiettivo del comitato era studiare punti di ...

Governo : convergenze e distanze - Ecco il contratto M5S (2) : (AdnKronos) – Seguono i temi della sicurezza e giustizia: “deve essere potenziata all’interno e all’esterno del Paese”, nel primo caso allargando gli organici e puntando sugli “strumenti di azione”. Al quinto punto troviamo la sanità, con la missione di rilanciare il servizio sanitario nazionale passando soprattutto da maggiori finanziamenti e una gestione trasparente delle risorse. Spazio poi al mondo ...