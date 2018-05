“È stato un genio” Lutto nel mondo della cultura Se ne è andato uno dei più grandi

caffeinamagazine

(Di martedì 15 maggio 2018) Era diventato influente e famosissimo in tutto ilnel 1987 con il romanzo “Il falò delle vanità” (pubblicato in Italia da Mondadori), ma già allora aveva scritto molti articoli e pubblicato diversi apprezzati lavori di non fiction. Successivamente fu molte altre cose, tra cui critico d’arte e scrittore di romanzi. Erauno dei principali esponenti del cosiddetto “New Journalism”, cioè quella tendenza – a cui lui stesso aveva dato nome – a usare stili ed espedienti narrativi propriletteratura nella scrittura giornalistica, scrivendo articoli molto lunghi che venivano pubblicati più sulle riviste che sui quotidiani. Tom Wolfe, famoso scrittore e giornalista statunitense, è morto a New York, dove era ricoverato in un ospedale di Manhattan. Aveva 87 anni. Il suo nome completo era Thomas Kennerly Wolfe Jr. Un’altra sua espressione oggi di uso comune – per ...