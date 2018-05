E' morto Tom Wolfe

morto lo scrittore Tom Wolfe : aveva 87 anni : Morto lo scrittore Tom Wolfe . aveva 87 anni. A darne notizia è stato il suo agente, Lynn Nesbit. L'autore de 'Il falò delle vanità' si è spento in un ospedale di New York dove era stato ricoverato ...

È morto Tom Wolfe - l'autore di "Il falò delle vanità" : Tom Wolfe, da molti considerato il padre del "new journalism" è morto all'età di 87 anni. Secondo quanto riferisce il sito del 'Guardian', citando l'agente dello scrittore Lynn Nesbit, Wolfe è scomparso ieri in un ospedale di Manhattan dove era stato ricoverato per un'infezione. Lo scrittore e saggista americano, al secolo Thomas Kennerly Wolfe Jr., era nato a Richmond il 2 marzo 1931.Tra i suoi romanzi più celebri, ...

morto a 87 anni Tom Wolfe - Autore del «Falò delle vanità» coniò il termine “radical chic” : Conservatore in politica, innovatore nella scrittura, fu tra gli esponenti più brillanti del New Journalism. Inventò il termine «radical chic» per criticare i progressisti

Tom Wolfe - morto lo scrittore statunitense : E’ morto oggi a New York lo scrittore e giornalista statunitense Tom Wolfe. Aveva 87 anni. Il suo agente, Lynn Nesbit, ha reso noto che lo scrittore si è spento in un ospedale di Manhattan dove era ricoverato per un’infezione. La sua attività di reporter iniziò allo Springfield Union nel 1957 e tre anni dopo venne assunto presso il Washington Post dove restò fino al 1962. Si trasferì poi al New York Herald Tribune. Wolfe diventò ...

Mamma denuncia : 'Basta ai furti sulla tomba di mio figlio morto a 18 anni' : Perdere un figlio è un'esperienza umana indicibile. Cercare di sopravvivere un atto di forza autentica. Darsi un senso, in memoria di chi non c'è più, un modo per continuare a respirare. Doversi ...

Nerses Krikorian - chimico morto a 97 anni : sviluppò la bomba atomica nel Progetto Manhattan : Nato sul ciglio di una strada, sfuggito al genocidio armeno, veterano del Progetto Manhattan che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche durante la seconda guerra mondiale. Il chimico Nerses Krikorian è morto mercoledì scorso all’età di 97 anni. Si trovava nella sua casa di Los Alamos, nel Nuovo Messico, la città culla del nucleare made in Usa in cui ‘Krik’ aveva lavorato per più di 70 anni. Krikorian era nato nel ...