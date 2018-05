È morto Salvatore Ligresti : aveva 86 anni : È morto Salvatore Ligresti , imprenditore nato a Paternò, in Siclia, a lungo a capo di Fonsai e al centro anche di numerose inchieste giudiziarie. aveva 86 anni , era malato da tempo, scrivono i giornali, ed è morto al San Raffaele The post È morto Salvatore Ligresti : aveva 86 anni appeared first on Il Post.

Il ricordo della mamma di Salvatore De Simone - morto in una sparatoria a Follonica : "Mi ha detto 'Mamma - sto a morì'" : Lo scorso 13 aprile, in via Matteotti a Follonica, il 29enne Raffaele Papa ha sparato con una pistola ai fratelli De Simone, uccidendo Salvatore, 42 anni, e ferendo Massimiliano, 52. A un mese dall'episodio, la mamma, Annalisa Marcelli, ha ricordato quel giorno in un'intervista rilasciata al Tirreno. "Mio figlio mi è morto tra le mani", dice la donna, "'mamma sto a mori'. Ha girato gli occhi, già cambiava colore. In un secondo mi ...