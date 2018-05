ilgiornale

: #UltimOra E' morto a Milano l'immobiliarista Salvatore Ligresti #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra E' morto a Milano l'immobiliarista Salvatore Ligresti #canale50 - HuffPostItalia : È morto Salvatore Ligresti, è stato protagonista del mondo finanziario tra successi e inchieste - Agenzia_Ansa : E' morto Salvatore Ligresti. Il fondatore di Fonsai aveva 86 anni - -

(Di martedì 15 maggio 2018) Èa 86 anni. Malato da diverso tempo, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi mesi: si è spento questa sera all'ospedale San Raffaele. L'immobiliarista originario di Paternò, un paese in provincia di Catania, è stato a lungo a capo della galassia assicurativa Fonsai divenendo uno dei protagonisti del mondo finanziario milanese. Negli ultimi anni non aveva più ricoperto ruoli operativi nel gruppo assicurativo, rilevato nel 2012 da Unipol, in seguito alle condanne a sei anni per falso in bilancio e manipolazione del mercato per Fonsai a Torino e a cinque anni per aggiotaggio in relazione alla vicenda Premafin, società di cui è stato presidente onorario.Ingegnere, originario della Sicilia,si trasferisce a Milano per prestare il servizio militare in Aeronautica. Congedato, apre uno studio di progettazione e nel 1966 sposs Antonietta Susini, figlia ...