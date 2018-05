È morto lo scrittore Tom Wolfe | l’autore de Il falò delle vanità aveva 87 anni

Tom Wolfe - morto lo scrittore statunitense : E’ morto oggi a New York lo scrittore e giornalista statunitense Tom Wolfe. Aveva 87 anni. Il suo agente, Lynn Nesbit, ha reso noto che lo scrittore si è spento in un ospedale di Manhattan dove era ricoverato per un’infezione. La sua attività di reporter iniziò allo Springfield Union nel 1957 e tre anni dopo venne assunto presso il Washington Post dove restò fino al 1962. Si trasferì poi al New York Herald Tribune. Wolfe diventò ...