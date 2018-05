“È già successo” GF | è panico | parla il big di Mediaset Un caos epico a poche ore dalla

caffeinamagazine

: Comunque andrà è già un successo! Luigi Di Maio ed il MoVimento 5 Stelle tutto hanno già raggiunto un traguardo sto… - AngeloTofalo : Comunque andrà è già un successo! Luigi Di Maio ed il MoVimento 5 Stelle tutto hanno già raggiunto un traguardo sto… - sechesi : È la terza volta in tre anni che #DeLaurentiis critica alla gestione del gruppo da parte di Sarri (era giá successo… - Pholey_vn : RT @OcchioCritico12: @marattin È già successo,i vostri elettori vi hanno abbandonati e avete perso #Udine dopo 15 anni. Ma hai dormito fino… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Che edizione questa quindicesima del Grande Fratello… Un’edizione come non se ne erano mai visti nella storia del programma… E mentre gli sponsor, uno dopo l’altro, stanno abbandonando la trasmissione dopo aver stracciato i contratti, Barbara D’Urso continua a gioire per i numeri che la trasmissione sta facendo. Il successo di pubblico è immenso, nulla da dire. Ma anche le polemiche contano. E vanno gestite al meglio. Cosa che forse quest’anno non è successa. Dopo le frasi omofobe, le liti furiose, gli episodi di bullismo, le minacce di morte, forse, secondo il pubblico, la produzione avrebbe dovuto prendere provvedimenti per evitare il disastro. Disastro che sta succedendo proprio in queste ore. Come avevamo detto sopra, gli sponsor, uno a uno, stanno stracciando i contratti e lasciando “a piedi” la produzione. Ma soprattutto i concorrenti che, da un giorno all’altro, si sono ritrovate ...