E’ finita | il Governo Di Maio Salvini non si fa più

La tragica e infinita farsa del governo M5S-Lega : Dopo 71 giorni di stallo, Di Maio e Salvini proseguono con la loro farsa istituzionale e mostrano di non aver alcun rispetto delle istituzioni e in particolare delle prerogative del presidente della Repubblica e sono convinti del fatto che, in virtù di una mezza vittoria alle scorse elezioni, l'Italia intera possa e debba aspettare i loro comodi calcoli elettorali nonostante le molteplici scadenze nazionali e internazionali che attendono il ...

Governo : Carfagna - trattativa infinita ma no intesa Lega-M5S : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Forza Italia sta seguendo con preoccupazione la trattativa infinita tra Lega e 5 Stelle. E’ chiaro che al momento non c’è accordo su punti salienti del programma e non c’è intesa sul nome del candidato premier. Ci auguriamo che si arrivi a un progetto serio e concreto e magari anche condivisibile. Per ora c’è solo tanta confusione”. Lo ha detto Mara Carfagna di Forza Italia ...

Giorgetti a Berlusconi : "Alleanza finita se vota il governo del presidente" : Adesso che Sergio Mattarelle è rimasto solo, si aspetta di guardare in faccia il governo "neutrale" del presidente. Lo aspettano tutti al varco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio lo hanno già bocciato. E, dal momento che Forza Italia ha fatto sapere di preferire il voto in autunno anziché in estate, dal quartier generale del Carroccio fanno trapelare un messaggio netto che suona più come una minaccia. "Se Silvio Berlusconi deciderà di sostenere un ...

Giorgetti - diktat a Fi : 'Alleanza finita se c'è l'ok al governo del presidente' Di Maio : Salvini tolga voti dal freezer : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.

Governo l appello di Salvini a M5s e FI 'Basta con veti e insulti - la pazienza è finita' : La crisi siriana 'porta un'accelerazione sulla formazione del nuovo Governo'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook. 'C'è una vita reale che dice 'fate in fretta'. ...

M5S - un algoritmo per il governo. Ecco il prof di Di Maio che valuta l'affinità con Lega e Pd : 'La nostra idea non è che si governa con il primo che ci sta e siamo consapevoli delle differenze tra Lega e Pd - è il ragionamento di Di Maio - Ma si governa con la forza politica con la quale, in ...

Governo - Giarrusso (M5s) : “Noi vincitori abbiamo il diritto di dire quando la guerra è finita. E gli altri lo devono capire” : “Dobbiamo ricostruire un Paese. Che la guerra è finita possiamo dirlo noi che abbiamo vinto, gli altri devono capirlo” lo ha detto Mario Giarrusso, senatore del Movimento 5 Stelle, presente alla convention di Ivrea Sum #02, il secondo incontro organizzato dall’associazione fondata in ricordo di Gianroberto Casaleggio di Martina Castigliani e Elena Peracchi L'articolo Governo, Giarrusso (M5s): “Noi vincitori ...

Di Maio al Pd : "La guerra è finita - diamo un governo al paese" : Incassata la chiusura della Lega con Salvini che non accetta il veto su Berlusconi, il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio si rivolge al Partito Democratico, in un'intervista a La ...

Luigi Di Maio - l'appello al Pd : 'La guerra è finita - nessun veto su Renzi. Diamo un governo all'Italia' : 'Al Pd dico: sotterriamo l'ascia di guerra e Diamo un governo al Paese'. Luigi Di Maio è davvero in difficoltà, e dopo la mossa a sorpresa di Silvio Berlusconi , delegazione unica del centrodestra al ...

Di Maio a Repubblica : "La guerra con il Pd è finita - diamo un governo all'Italia" : Luigi Di Maio sulle pagine di Repubblica apre al Pd a cui chiede di dare un governo al Paese. Pur non rinnegando le critiche espresse "anche aspramente" in passato dal Movimento 5 stelle al partito che ha guidato la scorsa legislatura, in una lunga intervista al quotidiano dice che "ora il senso di responsabilità nei confronti del Paese ci obblighi tutti, nessuno escluso, a sotterrare l'ascia di guerra. A noi viene ...

Consultazioni - Freccero : “Berlusconi non conta niente - ci sarà governo M5s-Lega. Sinistra? E’ finita” : “Gli opinion leader di sinistra e alcuni giornali mainstream in questo momento non contano più nulla. conta solo l’elettorato”. Inizia così a Omnibus (La7) il duro j’accuse del consigliere di amministrazione Rai Carlo Freccero, che puntualizza: “Il M5S non andrà mai con Berlusconi, che si è tolto già di mezzo ed è stato messo ai margini della Lega. La verità è che gli elettorati dei 5 Stelle e della Lega sono molto ...

Di Maio : “Per il M5S è finita l’era dell’opposizione - inizia quella del governo” : Di Maio in un post sul blog ribadisce che il risultato del 4 marzo deve essere rispettato, ma assicura: "Massimo dialogo con tutti per scegliere i profili migliori sia per le Presidenze delle Camere che per le altre figure dell’ufficio di Presidenza".Continua a leggere