Dopo Gaza | la Turchia espelle l' ambasciatore di Israele

Dopo i morti a Gaza di nuovo scintille tra Erdogan e Netanyahu : ' Erdogan è uno dei maggiori sostenitori di Hamas e non c'è dubbio che comprenda bene il terrorismo e i massacri. Suggerisco che non faccia prediche moraliste nei nostri confronti '. È questa la netta ...

Gaza - 55 palestinesi uccisi e 2.400 feriti negli scontri Dopo l'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme : 'È una carneficina, la condanniamo con forza - ha aggiunto il capo del governo di Ankara - È inaccettabile che gli Stati Uniti, che dicono di proteggere la pace nel mondo ed essere dei mediatori, ...

Gaza - 52 palestinesi uccisi e 2.400 feriti negli scontri Dopo l'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme : A Gerusalemme apre l'ambasciata americana, trasferrita da Tel Aviv, ma esplode la rabbia dei palestinesi. Violentissimi scontri hanno infiammato il confine tra Gaza e Israele, con un bilancio di...

Natalie Portman rifiuta il Nobel d’Israele : ‘Non a suo agio Dopo i disordini di Gaza’ : Natalie Portman ha annunciato che rifiuta il premio Genesis, il riconoscimento che viene definito ‘il Nobel israeliano’. L’attrice ha dichiarato che la motivazione del suo gesto va ricercata nei “recenti avvenimenti” che hanno visto coinvolto il governo e l’ovvio riferimento è alla reazione che Israele ha avuto di fronte alla mobilitazione di Hamas al confine di Gaza, con la terribile conseguenza di decine di ...

Dopo le bombe sulla Siria - a Gaza una vigilia incerta : Se il raid Usa-Francia-Gran Bretagna sulla Siria, per punire Assad per il rinnovato uso delle armi chimiche (senza esibire alcuna prova dell'accaduto), si è alla fine realizzato, la pioggia di missili sulle basi russe del paese, minacciate da Trump con uno dei suoi tweet, non si è vista.Si è trattato di un attacco circoscritto e delimitato, con preavviso a Putin, dichiarando che l'obbiettivo non era il rovesciamento di Assad ...

Gaza - Dopo ordigno caccia israeliani colpiscono Hamas : dopo l'ordigno esploso contro un veicolo militare lungo la barriera di difesa a Gaza, velivoli israeliani la notte scorsa hanno colpito "obiettivi militari" nella Striscia. Lo ha detto il portavoce ...

Il video di un cecchino israeliano diventato virale Dopo le proteste di Gaza : Mostra un gruppo di soldati israeliani esultare dopo uno sparo a un uomo disarmato: l'esercito ha provato a spiegarsi The post Il video di un cecchino israeliano diventato virale dopo le proteste di Gaza appeared first on Il Post.

Dopo le morti di Gaza Israele fa i conti con se stesso : Ventisette morti, oltre 2500 feriti in campo palestinese, nessuno in quello israeliano. Non è questione di capacità militari. E' qualcosa di altro, di fronte al quale parlare di "scontri" è violentare la realtà, piegandola alla propaganda di parte. Su questo Israele s'interroga, sulla sua "metamorfosi" che va ben al di là di un eccesso di difesa. Voci critiche si levano dentro e fuori il Paese e coinvolgono ...

Israele - intesa con Onu : migranti Africa in Italia e Germania/ Accordo con Occidente Dopo scontri Hamas a Gaza : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in Africa, l'Accordo con l'Occidente(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:58:00 GMT)