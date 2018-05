Dombrovskis | Ue | | Italia dovrà comunque ridurre deficit e debito

Dombrovskis - MONITO UE A SALVINI-DI MAIO : “ITALIA RIDUCA DEBITO”/ M5s - “diritto a far sentire propria voce” : L'Europa dei vincoli, Di MAIO e Salvini avvisati: l'Ue irrompe sulla scena politica italiana con le parole di DOMBROVSKIS , il MONITO affinché l'Italia RIDUCA il debito e rispetti i parametri(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:57:00 GMT)

Dombrovskis avvisa Di Maio e Salvini : "Italia riduca il debito"/ Tajani - "Ue preoccupata" : L'Europa dei vincoli, Di Maio e Salvini avvisa ti: l'Ue irrompe sulla scena politica italiana con le parole di Dombrovskis , il monito affinché l'Italia riduca il debito e rispetti i parametri(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:20:00 GMT)

Ue - Dombrovskis : fondamentale che Italia rispetti target fiscali : Cernobbio , CO, , 7 apr. , askanews, La Commissione europea 'ritiene fondamentale che l' Italia si attenga ai target fiscali , riduzione deficit e debito, per l' Italia è importantissimo'. Lo ha detto il ...

Conti pubblici - Dombrovskis : per Italia flessibilità limitata : ... spiega Dombrovskis in un'intervista sulla Stampa, sarà invece flessibile sui tempi per ricevere da Roma il Def, il documento di economia e finanza. "Il 30 aprile è la deadline normale - sottolinea ...