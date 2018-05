Dollaro ancora tonico contro l' euro Pesa la questione Mediorientale

finanza-infograficando

: RT @MarianoGiustino: Ancora minimo storico per la #Lira, oggi a 4,3990 rispetto al #Dollaro. Perdita del 13% dall'inizio del 2018.#Erdogan:… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Ancora minimo storico per la #Lira, oggi a 4,3990 rispetto al #Dollaro. Perdita del 13% dall'inizio del 2018.#Erdogan:… - MarianoGiustino : Ancora minimo storico per la #Lira, oggi a 4,3990 rispetto al #Dollaro. Perdita del 13% dall'inizio del 2018.… - LucaTibaldi1 : @ennioflyano @unozerozer0 Ancora con l'Argentina, che è entrata in crisi prima perché aveva legato la sua moneta al… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Il rapporto tracontinua a premiare la valuta statunitense, che anche oggi guadagna terreno. Il quadro grafico mostra che la valuta unica èsui minimi da fine dicembreil biglietto verde, a quota 1,186 circa. Dalla seconda metà di aprile la coppia ha cominciato a muoversi al ribasso in modo deciso, avviando una correzione forte rispetto al lungo rialzo precedente in essere dalla fine del 2016.Il rapporto di cambio è sceso fin sotto i minimi di gennaio a 1,1910 circa, ma le pressioni di vendita non sembrano essersi esaurite a dispetto dello sforamente dell'area di ipervenduto da parte dei principali oscillatori grafici. Chi conosce come funziona plus500 webtrader ha visto infatti tale andamento sullo stocastico e gli altri. Questa ondata al ribasso pare possa pure continuare, magari fino a testare i minimi raggiunti lo scorso mese di novembre e dicembre a ...