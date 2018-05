Di Maio | Salvini e la profezia di Fusaro | guru dei tempi giallo-verdi

Di Maio - Mattarella - i vincoli Ue : Salvini tentato di far saltare tutto : L'Italia infatti non è la Grecia, non è ipotizzabile un'uscita dall'euro della terza economia continentale. Neppure cavalcando l'onda populista. Gli interessi in gioco sono troppo alti.

Ultime notizie sul governo Di Maio-Salvini : ci siamo quasi : Fumata “grigia” per la formazione del governo Lega-M5s. I leader dei movimenti che stanno mettendo a punto il “contratto” sono saliti lunedì al Quirinale per le consultazioni e hanno chiesto altro tempo. Il presidente Mattarella lo ha concesso per consentire la ricerca di un governo politico frutto del voto, punto essenziale per Lega e M5s che in caso contrario invocano il ritorno alle urne. Il capo dello Stato non ...

Financial Times su Di Maio e Salvini : "Roma apre la porta ai moderni barbari" : "Roma apre le sue porte ai moderni barbari", dove "le proposte economiche del Movimento 5 stelle e della Lega sono una ragione di preoccupazione". È quanto afferma l'editoriale odierno del Financial Times, secondo cui "l'Italia è sul punto di installare il governo più non convenzionale e senza esperienza per governare una democrazia occidentale europea dal Trattato fondatore dell'Ue di Roma del 1957". Prima delle elezioni, ...

Governo Lega-M5s - accordo Salvini-Di Maio in salita/ Centinaio “premier e programma? Le distanze si limano” : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:03:00 GMT)

Governo - ecco perché Di Maio e Salvini non ce l’hanno fatta. I prossimi passi dei due leader : Ancora nessuna quadra tra M5S e Lega. Non è stata raggiunta al momento la cosiddetta intesa su programma e nome da indicare come possibile presidente del Consiglio per poter dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il Governo. Per questo le rispettive delegazioni, dopo essere rimaste a colloquio allo studio alla Vetrata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poco più di mezz’ora, hanno chiesto ...

Mattarella - Di Maio e Salvini - la vignetta brutale di Vauro : la pagliacciata dei falliti al Quirinale : Fin qui, la politica. Poi arriva la satira, con Vauro che nella sua vignetta immagina i due leader come clown falliti. Davanti a loro, un presidente della Repubblica sconsolato: 'Dicono che forse la ...

Alessandro Sallusti - la prima pagina del Giornale che massacra Di Maio e Salvini : 'Dilettanti' : A guardare la trattativa infinita per la formazione del governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio viene solo da ammettere quanto siamo messi male. E c'è chi come il direttore del Giornale , ...

Governo - la prima pagina devastante del Tempo sulla trattativa Di Maio-Salvini : 'Che pippe' : Dopo l'ennesima delusione arrivata domenica 14 maggio con Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora lontani da un accordo di Governo, la reazione sulle prime pagine dei giornali è stata di unanime ...

Tra Salvini e Di Maio stallo serio su premier e programma. Cosa scrivono i giornali : stallo, incertezza, addirittura 'un grande bluff': nei quotidiani di oggi si registra, con qualche segno di insofferenza, il fatto che nemmeno ieri al Quirinale Lega e M5S sono stati in grado di ...

Salvini-DiMaio - oggi nuovo incontro. Restano distanze su programma e nome del premier : A dividere sono temi centrali come immigrazione, sicurezza, vincoli europei e grandi opere. L'eventuale contratto di governo sarà poi messo ai voti degli elettori, sia dalla Lega che dal Movimento ...

aggiornamento governo salvini di Maio berlusconi mattarella : Stallo, incertezza, addirittura “un grande bluff”: nei quotidiani di oggi si registra, con qualche segno di insofferenza, il fatto che nemmeno ieri al Quirinale Lega e M5S sono stati in grado di portare un accordo di governo o il nome di un candidato unico alla presidenza del Consiglio. E dal Quirinale filtra, al tempo stesso, la disponibilità a concedere una settimana ancora, ma questa volta anche una certa irritazione. ...

Governo : ancora stallo - Salvini e Di Maio chiedono più tempo. Sì di Mattarella : I leader di Lega e del movimento 5 stelle sono saliti sepratamente ieri al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella e chiedere più tempo per uscire dallo stallo. E il capo ...

