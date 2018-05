Di Maio-Salvini contro pressing Ue

meteoweb.eu

: Sono stato da Sergio Bramini, imprenditore fallito per colpa dello Stato. Chiedo a Di Maio e Salvini di portarlo al… - gparagone : Sono stato da Sergio Bramini, imprenditore fallito per colpa dello Stato. Chiedo a Di Maio e Salvini di portarlo al… - SirDistruggere : Qualora Salvini e Di Maio volessero una mano… Presidente del consiglio: Enrico Mentana Beni culturali: Alberto Ang… - AnnaAscani : L’unica notizia di oggi non è una notizia: Salvini e Di Maio continuano a prendersi gioco dell’Italia. A pagare na… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Prosegue la trattativa M5S-Lega ed è in corso un nuovo intra Luigi Die Matteo. Il colloquio – confermano fonti M5S – non si sta svolgendo a Montecitorio. Sulla giornata pesano come un macigno le critiche che piovono dall’Europa sull’esecutivo giallo-verde in via di formazione. “I presupposti” per arrivare a un governo “ci sono”. “Se riusciamo sarà una bomba, ma in senso positivo. Questo è il momento dei coraggiosi, non dei cuori deboli” per portare avanti una “rivoluzione gentile” dice Luigi Di, in un video postato su Facebook. “Stiamo mettendo a punto un contratto di governo in 6 giorni, in Germania ci sono voluti sei mesi” e “abbiamo già ottenuto risultati importantissimi. Eppure vedo tanta ironia, in tanti ci attaccano” rileva il ...