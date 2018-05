Di Maio | quasi chiuso contratto Eurocrati ci attaccano | c' è paura

Ultime notizie sul governo Di Maio-Salvini : ci siamo quasi : Fumata “grigia” per la formazione del governo Lega-M5s. I leader dei movimenti che stanno mettendo a punto il “contratto” sono saliti lunedì al Quirinale per le consultazioni e hanno chiesto altro tempo. Il presidente Mattarella lo ha concesso per consentire la ricerca di un governo politico frutto del voto, punto essenziale per Lega e M5s che in caso contrario invocano il ritorno alle urne. Il capo dello Stato non ...

Di Maio e Salvini - due - quasi - amici al bar... : Luigi Di Maio e Matteo Salvini però non vogliono cambiare il mondo, ma solo l'Italia, almeno per il momento. Se queste sono le premesse, ci può stare anche un vecchio ed abusato adagio, del tipo 'si ...

Di Maio e Salvini - due (quasi) amici al bar... Video : 5 Non se ne abbia a male Gino Paoli se citiamo una sua celebre canzone. Del resto la 'questione governo' in Italia è talmente ripetitiva e scontata da oltre due mesi [Video] che per tirar fuori qualcosa di nuovo dobbiamo cercare spunti atipici. Però i 'Quattro amici' del cantautore di Monfalcone in questo caso sono soltanto due e definirli 'amici' è piuttosto forzato come termine. Dunque 'quasi amici' va bene, lasciamo intatto ...

Salvini-Di Maio - nuovo incontro : “Contratto quasi chiuso”. IL M5S : “Premier? Politico di alto profilo” : «Il contratto è quasi chiuso», dice nel primo pomeriggio Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento Cinque Stelle, sceso dal Pirellone per aggiornare sull’andamento dei lavori per il programma di governo tra il Movimento e la Lega. «Oggi finiamo», ha aggiunto Casalino, dicendo anche che si sta parlando dei nomi: «È chiaro che...

Salvini-Di Maio : “Contratto quasi chiuso”. I Cinque Stelle : “Premier sarà politico di altissimo profilo” : «Il contratto è quasi chiuso», dice dopo ora di pranzo Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento Cinque Stelle, sceso dal Pirellone per aggiornare sull’andamento dei lavori per il programma di governo tra il Movimento e la Lega. «Nel pomeriggio finiamo», ha aggiunto Casalino, dicendo anche che si sta parlando dei nomi: «È chia...

Lega-M5S - contratto quasi pronto Premier 'politico' e non 'tecnico' Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro Premier per il 'governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Lega-M5S - contratto quasi pronto Si cerca il nome del premier terzo Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : "La discussione sul contratto sta andando molto bene, speriamo di chiudere. Manca il nome del premier. C'è un ottimo clima. Ovviamente si sta scrivendo la storia, ci vuole un pò di tempo. Per la prima volta nella storia si porta avanti una trattativa sui temi", ha detto Luigi Di Maio... Segui su affaritaliani.it

Salvini-Di Maio al tavolo per fare il governo : “Contratto quasi chiuso” : «Il contratto è quasi chiuso», dice dopo ora di pranzo Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento Cinque Stelle, sceso dal Pirellone per aggiornare sull’andamento dei lavori per il programma di governo tra il Movimento e la Lega....

Feltri : “Di Maio è un personaggetto. M5s ha preso il 32%? Quasi tutti al Sud. Anche Hitler e Mussolini ebbero tanti voti” : Durissima invettiva del direttore di Libero, Vittorio Feltri, contro il M5s e il suo leader, Luigi Di Maio. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il giornalista osserva: “Chi è quel cretino che vuole votare a luglio senza una legge elettorale decente? Quella delle elezioni anticipate è stata una boutade, una minaccia. Non si è voluto un governo di transizione, che era la soluzione ideale, perché c’è la smania di andare al governo, ...

Di Maio chiede il voto a giugno - ecco perché è quasi impossibile : Chiuso il secondo 'forno', a meno di improbabili cataclismi interni al PD [VIDEO] nella direzione del prossimo 3 maggio, frana l'ultima possibilità di costituire un governo dopo le elezioni dello ...

Di Maio chiede il voto a giugno - ecco perché è quasi impossibile Video : Chiuso il secondo 'forno', a meno di improbabili cataclismi interni al PD [Video]nella direzione del prossimo 3 maggio, frana l'ultima possibilita' di costituire un governo dopo le elezioni dello scorso 4 marzo. #Luigi Di Maio, consapevole che il castello di carte sta per essere spazzato via, ha gia' annunciato che chiedera' al Presidente della Repubblica di anticipare il voto a giugno [Video]. Ma riteniamo che il leader del #M5S abbia un pò ...

Governo - l'attesa di Mattarella e i due forni - quasi - chiusi di Di Maio : Tutto fermo. Dopo l'esplorazione chiusa ieri 'positivamente' dal presidente della Camera, Roberto Fico, il Quirinale attende che 5Stelle e Pd ascoltino le loro basi, cerchino di arrivare a un punto di ...

"M5S-Pd quasi impossibile Ma sorprese dietro angolo" Il renziano Marcucci apre a Di Maio : "Tra Pd e M5S l'accordo e' quasi impossibile", anche perche' "loro dovrebbero rinnegare gran parte del loro programma, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo". Lo dice Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, a Radio Anch'io. Marcucci nota che tra i due partiti "c'e' distanza programmatica": "sulla Tap o la Tav ...

Governo - Di Maio gela Salvini "Il contratto solo con la Lega" Il pomeriggio del quasi quasi... : Sembrava che fosse davvero la volta buona. Nel primo pomeriggio Matteo Salvini esce dall'incontro con il presidente Casellati insieme a Berlusconi e alla Meloni, parla di "segnali positivi" ed esprime ottimismo fino all'hashtag #andiamoagovernare Segui su affaritaliani.it