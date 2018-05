Di Maio : 'Contratto punto nevralgico - i nomi vengono dopo. Ora coraggio'. M5S-Lega : non c'è l'uscita dall'euro : ... sottolineando come, ad esempio, 'non si capisce perché dobbiamo continuare ad accogliere mezzo mondo'. Intanto il Quirinale precisa che nessun 'veto o diniego sul professor Sapelli' è venuto dal ...

Di Maio : «Contratto punto nevralgico - i nomi vengono dopo. Ora coraggio». M5S-Lega : non c'è l'uscita dall'euro : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema governo. Il leader leghista ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è il...

Governo - Di Maio : 'Nel contratto taglio delle pensioni d'oro' : "Nel contratto di Governo con la Lega ci sarà il carcere per gli evasori e siamo riusciti a ottenere il taglio delle pensioni d'oro". Lo ha detto il capo politico M5s Luigi Di Maio in un video su ...

M5s-Lega - Di Maio 'Contro di noi attacchi di eurocrati. Ma chiuderemo il contratto'. Salvini frena 'Governo forte o voto' : Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche ...

Governo - nuovo incontro Di Maio-Salvini/ Scontro M5s-Lega con l’Europa : contratto in bilico : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo. "contratto in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:45:00 GMT)

Vertice Salvini-Di Maio. Il leader M5S : “Nel contratto carcere per evasori e taglio pensioni d’oro” : È in corso l’incontro tra il capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini. «È il momento di capire se vogliamo andar fino in fondo. Il M5s c’è» dice Luigi Di Maio....

Di Maio : contratto non è alleanza - non ci fidiamo di altri partiti : "Nella nostra storia abbiamo sempre corso da soli, perché delle altre forze politiche non ci siamo mai fidati. Infatti abbiamo proposto un contratto e non un'alleanza". Lo ha detto il leader del M5s, ...

Di Maio : quasi chiuso contratto. Eurocrati ci attaccano - c'è paura : Roma, 15 mag. , askanews, 'Nella nostra storia abbiamo sempre corso da soli, perchè delle altre forze politiche non ci fidavamo. E infatti abbiamo proposto un contratto e non un'alleanza, perchè noi ...

Governo - Di Maio : “Contratto è perno di questo accordo. E’ il momento del coraggio - se ci riusciamo sarà una bomba!” : “Chi ha coraggio ci dia una mano e se riusciamo allora è la grande occasione per il cambiamento. I presupposti ci sono? Dipende, ma se ci riusciamo sarà una bomba”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio in un video su facebook. “C’è un momento per la paura e uno per il coraggio. questo è il momento del coraggio di andare fino in fondo”, spiega Di Maio. L'articolo Governo, Di Maio: “Contratto è perno di ...

Governo : Di Maio - weekend gazebo nelle piazze per illustrare contratto : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Sul contratto ci sarà il voto sulla piattaforma Rousseau. Questo sabato e questa domenica ci vedremo nelle piazze con i gazebo M5S” dove “illustreremo punto per punto il contratto”. Lo annuncia Luigi Di Maio su Fb. L'articolo Governo: Di Maio, weekend gazebo nelle piazze per illustrare contratto sembra essere il primo su SPORTFAIR.