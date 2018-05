Di Maio attacca gli Eurocrati | «Più ci attaccano più ci motivano»? Salvini | interferenze

Di Maio : se ci attaccano è buona strada : Così il capo politico del M5s Di Maio in un video su Facebook dove aggiunge: sono quelli "che fanno parte della vecchia politica e attaccano questo governo che ancora deve nascere". Infine: "La ...

Di Maio : se ci attaccano è buona strada : 20.50 "Stiamo discutendo del futuro dell'Italia, siamo sulla buona strada, sono ottimista e non solo sulla discussione al tavolo ma per quelli che la temono e ci stanno attaccando: vuol dire che siamo sulla buona strada". Così il capo politico del M5s Di Maio in un video su Facebook dove aggiunge: sono quelli "che fanno parte della vecchia politica e attaccano questo governo che ancora deve nascere". Infine: "La discussione va avanti, ci sono ...

Di Maio : sono ottimista - se ci attaccano siamo su buona strada : "Oggi è stata una giornata produttiva. Stiamo lavorando per il cambiamento dell'Italia". Così Luigi Di Maio su Fb al termine dell'incontro sul contratto di governo con Matteo Salvini. "siamo sulla ...

Silvio Berlusconi lascia andare Matteo Salvini ma attacca Luigi Di Maio : “Il Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più

Salvini : 'Ci proverò fino all'ultimo'. Di Maio lo attacca | : Il leader della Lega boccia l'ipotesi del governo di tregua e ribadisce: "Non rompo con Berlusconi". Il leader politico del M5S: "Nessun veto sul Cav, ma dialogo con la Lega". E punta il dito contro ...

Pensioni 2018 - ultimissime : Salvini attacca di Maio - ma apre ancora al M5S Video : Le ultimissime novita' al 3 maggio 2018 arrivano dalle ultime dichiarazioni di Salvini, che sui social nei giorni scorsi aveva attaccato apertamente il M5S e l’atteggiamento di Luigi Di Maio [Video]. Senza fare nomi, ma con un messaggio chiarissimo e che nelle sue ultime dichiarazioni conferma la volonta' di un dialogo con il M5S a condizione che si ragioni e si ‘scenda con i piedi per terra’. Le sue ultime dichiarazioni, apertura o chiusura al ...

Di Maio chiude al Pd e attacca "Finisce qui - Renzi sabotatore" : Dopo aver attaccato Matteo Salvini , Luigi Di Maio , ospite di Porta a Porta su Rai Uno, sposta il mirino su Matteo Renzi. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle ha criticato apertamente la ...

Di Maio attacca Salvini : "Si è piegato per le poltrone" : Mai con Silvio Berlusconi. Luigi Di Maio lo ribadisce in un tweet con cui attacca Matteo Salvini e rilancia un suo vecchio post - datato luglio 2012 - in cui il leader della Lega rifiutava l'ipotesi ...

Governo - Di Maio attacca Salvini : "Si è piegato per le poltrone" Il leghista : "No a governi di tutti" : Mentre il Matteo Salvini insiste sulla richiesta di un preincarico e ribadisce il suo no a "un governicchio" di tutti, il leader dei Cinque Stelle lo gela: "Mai con Berlusconi" Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio su twitter attacca il leader della Lega : "Salvini si è piegato a Berlusconi per le poltrone" : "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!". Così su twitter Luigi Di Maio che posta una schermata di un post Facebook di Matteo Salvini risalente al 16 luglio 2012, in cui il leader del Carroccio scriveva: "Nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi. No a ...

Governo - Beppe Grillo difende Di Maio e attacca Pd e Forza Italia : "Vecchi partiti sono parassiti" : "L'entusiasmo di Luigi viene scambiato per bramosia di potere", scrive Grillo, "un tentativo di accordo con questi personaggi lo dobbiamo al paese"

Berlusconi attacca Di Maio e il M5s : "Sono un pericolo. La gente si sente come gli ebrei con Hitler" : Nuovo attacco di Silvio Berlusconi al M5s. "Davanti ai cinquestelle la gente si sente come gli ebrei al primo apparire della figura di Hitler'', ha detto durante una iniziativa elettorale in Friuli ...