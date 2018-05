Di Maio attacca gli eurocrati Ma Salvini | Idee diverse sulla Ue

ilgiornale

(Di martedì 15 maggio 2018) "Quante cose volete sapere...". Luigi Diè assediato dalle domande dei cronisti. Il tempo corre e il contratto di governo non è stato chiuso. Gli incontri tra leghisti e pentastellati si susseguono a ritmo incessante. Voci ben informate riferiscono di difficoltà sui punti chiave del programma. "I giornali scrivono tante cose - cerca di minimizzare - a me risulta che il tavolo tecnico sta andando molto bene". E dà appuntamento ai seguaci di Beppe Grillo ai gazebo che il prossimo fine settimana il Movimento 5 Stelle allestirà nelle piazze del Paese per "illustrare il contratto"."In questi giorni non c'è un solo giornale che non tifi per il fallimento di questo tavolo". In un video postato su Facebook, Dise la prende in particolar modo con il Financial Times che titolava Arrivano i barbari a Roma. "Come vi permettete? Più arrivano questi attacchi e più sono motivato", sbotta il ...