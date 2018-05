: Def: Regioni, a rischio salute, Lea indegni Paese civile. Allarme della Conferenza delle Regioni. La spesa scende n… - Agenzia_Ansa : Def: Regioni, a rischio salute, Lea indegni Paese civile. Allarme della Conferenza delle Regioni. La spesa scende n… - fattoquotidiano : Def, le Regioni: “Spesa sanitaria nel 2019 sotto la soglia minima indicata dall’Ocse. Livelli di assistenza inadegu… - SenatoStampa : #DEF 2018. Domani alle 11, in seduta congiunta Commissioni speciali Senato-Camera, completano ciclo audizioni rappr… -

I Lea (livelli essenziali di assistenza,cioè le prestazioni che il Servizio Sanitario è tenuto a fornire ai cittadini gratuitamente o tramite ticket) "non sono più adeguati a quelli di un paese civile: dal 2018 al 2019 si passa dal 6,6% a 6,4% del Pil, cioè sotto la soglia del 6,5% definita dall'Ocse come livello minimo per garantire la tutela della". L'allarme viene da Caparini, assessore bilancio Regione Lombardia,a nome della Conferenza, in audizione sul Def alle Commissioni Camera e Senato.(Di martedì 15 maggio 2018)