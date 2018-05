Def | oggi audizioni di regioni | sindacati e imprese

Governo - Definito il contratto tra Lega e M5S : oggi il nome del premier da Mattarella : Il Capo dello Stato alle 16.30 vedrà la deLegazione del Movimento 5Stelle. Alle 18 al Colle salirà invece la Lega

Governo - Definito il contratto tra Lega e M5S : oggi il nome del premier da Mattarella : Reddito di cittadinanza senza scadenze ma previa revisione dei centri per l'impiego. Cinque miliardi allocati per la riforma sulle pensioni della legge Fornero, nascita del ministero per le disabilità e di quello per il turismo

Di Maio-Salvini - si riparte : oggi incontro per Definire premier e squadra di governo : Per definire la prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega che, nelle intenzioni, "sarà pronta entro tre giorni", si comincia subito. Accordo su numerosi punti, resta il nodo della squadra di governo.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Italia Deferita da Corte Europea per Smog; Ue striglia Roma sui migranti : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Italia deferita da Ue per Smog e richiamata anche per il caso migranti. "Atteggiamenti deplorevoli", l'attacco della Corte Europea (8 maggio 2018).(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:05:00 GMT)

Pensioni - ultimissime ad oggi 6/05 su Def - flessibilità - immigrazione - vitalizi Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 maggio 2018 vedono confermare all'interno del DEF i precedenti interventi di manutenzione del comparto previdenziale, ma tutto ciò senza anticipare nuove possibili opzioni di flessibilita'. Nel frattempo la politica prosegue la discussione sul comparto previdenziale [Video] parlando di possibile ritorno alle urne, immigrazione e sostenibilita' della spesa. In merito ai vitalizi si è tornati a fare il ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 6/05 su Def - flessibilità - immigrazione - vitalizi : DEF 2018: non c'è impegno verso nuovi interventi di flessibilità Il Documento di Economia e Finanza 2018 conferma i provvedimenti già decisi con le precedenti leggi di bilancio, ma non presenta ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Commissione Ue su stallo Italia - Moscovici “zero sforzi sul Deficit” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Commissione Ue giudica lo stallo politico in Italia, Pierre Moscovici "sforzi su deficit del governo pari a zero" (3 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:40:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Def : Governo Gentiloni-Padoan approva - “crescita all’1 - 5% - si prosegua” : ULTIME NOTIZIE di oggi, 26 aprile: Def, Governo approva il documento economia finanza. Gentiloni-Padoan, "crescita all'1,5%, stime prudenziali. Ora nuovo Governo continui su questa strada".(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:53:00 GMT)

Governo - esame Def oggi al Consiglio del ministri - nota : L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi alle 11,00 è stato integrato per l'esame del Documento di Economia e Finanza.

Consiglio dei ministri - all'odg di oggi anche il Def : ... quello cioè prospettato dai tecnici del Tesoro a legislazione vigente, è pronto, messo a punto per filo e per segno al Ministero dell'Economia. Tuttavia i tempi sono ancora incerti. oggi ci sarà la ...

Oggi Def a esame del Consiglio Ministri : ... convocato in data odierna alle ore 11,00 a Palazzo Chigi, è integrato dall'esame del Def, il Documento di Economia e Finanza 2018 "a norma dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Universiadi 2019 in Campania - oggi a Roma la Definizione per l'alloggio degli atleti : Per la parte sportiva saranno al tavolo il Coni e il Cusi, il comitato italiano per lo sport universitario

Il secondo DLC di Destiny 2 in un teaser - oggi 24 aprile il reveal Definitivo : i dettagli : L'universo ludico di Destiny 2 è sempre in dinamico divenire, complice il lavoro occulto (ma nemmeno poi tanto, ndr) di Bungie, che sta provando con tutte le proprie forze a venire incontro ai propri giocatori, dopo un lancio e i primi mesi di permanenza sul mercato che sembrerebbero non aver entusiasmato poi tantissimo la community. La curiosità che aleggia intorno al secondo DLC di Destiny 2 è quindi indubbiamente tanta: si tratta infatti di ...

Stato-Mafia - Di Maio : “Con le condanne di oggi muore Definitivamente la seconda Repubblica” : Le condanne sancite dai giudici di Palermo nel processo per la trattativa Stato-Mafia ha scatenato i commenti degli esponenti del M5s. Il capo politico Luigi Di Maio scrive: "La trattativa Stato-Mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la seconda Repubblica".Continua a leggere