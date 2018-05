Debutto Iliad Italia Quando? Entro il 21 Giugno

Debutto Iliad Italia con tariffe stracciate : ecco il termine ultimo : Abbiamo un giorno esatto da associare al termine ultimo per il Debutto delle offerte low-cost di Iliad Italia, ovvero il 21 giugno. Questo significa che entro l'estate tutto sarà pronto per il grande cambiamento che investirà la telefonia mobile Italiana, con eventuali ripercussioni e contromisure da parte della restante parte dei gestori (TIM, Vodafone e WindTre, ndr.). Come si legge sulle pagine di 'Wired', per il lancio è questione di ...

Iliad - Debutto più vicino : ecco come l'azienda ha iniziato a stupire : Iliad ha ormai preso radici in Italia. La compagnia di telefonia famosa in Francia è da giorni al centro delle news dal mondo della tecnologia. Si parla quotidianamente di prossime aperture e promozioni della società, ormai vicina a numerose aperture sul territorio italiano. Abbiamo già parlato delle indiscrezioni sui centri di Roma Est, quelli nei centri commerciali di Porta di Roma e Auchan Porte di Catania e Mestre. Il punto siciliano ...

Iliad - slitta il Debutto in Italia : ecco come saranno le tariffe : Tra annunci e smentite, il lancio di Iliad , l'operatore mobile francese famoso per le offerte mobili flat a basso prezzo, continua a spostarsi. Doveva essere nei primi tre mesi dell'anno, poi a ...