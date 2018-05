Dall’antica Grecia a Et | duemila anni di alieni in mostra

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Dai primidella storia della letteratura, ovvero gli abitanti della Luna immaginati nell’anticada Luciano di Samosata, fino ai protagonisti di film e fumetti dei giorni nostri, come Superman ed Et: ci sono proprio tutti gli extraterrestri che hanno conquistato la nostra fantasia, nella’, in programma dal 26 maggio al 30 settembre allo WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano. Un viagedgio attraversodi immaginario con tavole originali, ingrandimenti scenografici, video, manifesti cinematografici, memorabilia, oggetti da collezione e diorami in mattoncini Lego. Ad aprire lae’ una sorta di prefazione storica, che attraverso ingrandimenti, estratti ed edizioni rare, racconta i primi extraterrestri illustrati in letteratura, da ‘La storia vera’ di Luciano di Samosata a ‘La guerra dei ...