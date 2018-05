ilfattoquotidiano

: Dal 1968 al 2018, tra utopie politiche e profezie tecnologiche. Chi scriverà il futuro? - fattoquotidiano : Dal 1968 al 2018, tra utopie politiche e profezie tecnologiche. Chi scriverà il futuro? - culturamilano : Un omaggio a uno dei più grandi chitarristi della storia del #rock a 50 anni dal suo unico tour in #Italia con gli… - Milanodascoprir : Da giovedì 17 maggio al 3 giugno 2018 La Triennale di Milano @LaTriennale ospiterà la mostra “HEY JIMI - THE ITALIA… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Per la mia generazione, il ’68 è stato soprattutto l’anno del maggio francese. Emozione collettiva conto terzi. Per altri, ilè stato l’anno del sesso, della droga e del rock and roll. Nel, però, accaddero altri eventi, capaci di influenzare a lungo l’umanità. La Primavera di Praga. L’assassinio di Martin Luther King Jr. in aprile e di Bobby Kennedy a giugno. La rivolta nella Convenzione democratica di Chicago, il movimento pacifista, l’offensiva nord-vietnamita del Tet e l’emersione definitiva del Potere nero negli Usa. La smobilitazione delle Guardie rosse che avevano condotto la Grande rivoluzione culturale proletaria in Cina. La frattura generazionale, la diffusione del teatro d’avanguardia e l’irruzione del movimento femminista nella vita politica e sociale. E l’inizio della fine dell’Unione sovietica. A fine maggioper ascoltare ilpotevi andare a ...