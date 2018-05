Dal 17 al 19 maggio la città di Nuoro protagonista della prevenzione cardiovascolare

Arte e diritto si incrociano alla Cattolica Dal 16 maggio : ... che dal prossimo anno accademico arricchisce la propria offerta formativa affiancando al profilo "diritto&Economia" il nuovo profilo "diritto e innovazione digitale ".

Infezioni e antibiotici - Dall'Uganda all'ospeDale Maggiore per apprendere le 'buone pratiche' : CREMONA - Ha fatto visita oggi all'ospedale di Cremona il dottor Edward Ddumba , direttore del St. Francis Nsambya Hospital di Kampala in Uganda, accompagnato dal professor Martin Langer , ex ...

Il Miracolo Dalla Calabria a Roma a caccia di un indizio : anticipazioni 15 maggio : Dopo gli ottimi ascolti del primo doppio episodio de Il Miracolo, oggi, 15 maggio, la serie con Guido Caprino tornerà in onda per il secondo appuntamento e nuove rivelazioni sulla misteriosa statuetta che piange sangue e i protagonisti della serie. Niccolò Ammaniti è stato promosso dopo gli spettacoli primi episodi e il pubblico chiede a gran voce che altre sue opere presto diventino capolavori seriali ma, in attesa della risposta dello ...

OnePlus 6 sarà ufficialmente in vendita su Amazon.it Dal 22 maggio : OnePlus 6, che sarà annunciato il 16 maggio, porta i progressi tecnologici e li progetta in base alle esigenze del mondo reale, fornendo un'esperienza veloce e fluida che migliora la vita di tutti i ...

HITMAN : Definitive Edition Disponibile Dal 18 maggio : Warner Bros. Interactive Entertainment annuncia che HITMAN: Definitive Edition sarà Disponibile in Italia dal 18 maggio per PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One X e Xbox One. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. HITMAN: Definitive Edition arriva a maggio Sviluppato da IO Interactive, HITMAN: Definitive Edition raccoglie tutti i ...

Revisione auto - Dal 20 maggio verifiche tecniche più scrupolose. Ecco le novità : Dal prossimo 20 maggio entrerà in vigore il nuovo certificato di Revisione per veicoli a motore, voluto dall'Ue. E qualcosa cambierà davvero. Lo scopo, infatti, è quello di assicurare che i centri ...

La Vita in diretta / Anticipazioni 15 maggio : Dalle nozze di Harry e Meghan al Festival di Cannes : La Vita in diretta torna in onda oggi, martedì 15 maggio, su Raiuno: Francesca Fialdini e Marco Liorni conducono una nuova puntata dedicata all'attualità e al mondo del gossip.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:23:00 GMT)

Una Vita - anticipazioni settimanali puntate Dal 21 al 26 maggio 2018 : Eccoci puntuali con le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap Una Vita da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018. Cayetana ha ricevuto l’indulto e non sarà quindi condannata, però non si trova. Mauro e Del Valle rassicureranno l’amica Teresa che faranno il possibile per trovarla e riportarla ad Acacias. Liberto sarà alle prese con il duello programmato con Arturo. Rosina stessa verrà informata che non può essere eVitato, visto ...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto Dal 14 al 20 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374 e in ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane Dal 21 al 26 maggio 2018 : Bill furioso con Liam - è guerra : Amici di Beautiful, ecco le anticipazioni italiane sulle puntate dal 21 al 26 maggio 2018: ripartiremo da Steffy preoccupata per Liam e Maya gelosa del legame che si è creato tra Nicole e Lizzie, con conseguente richiesta di trasferire Zende e consorte a Parigi. Bill riceverà CJ nel suo ufficio per concludere l'affare, ma Liam bloccherà tutto e contesterà la presidenza di Bill alla Spencer Publications, ricattandolo con la registrazione in cui ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 21 al 25 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 21 a venerdì 25 maggio 2018: Luca Grimaldi torna a Napoli e si incontra con Vittorio, in grande apprensione per Anita. Il piano di tagli ed esuberi messo a punto da Ferri per i Cantieri è motivo di scontro tra Marina e lo stesso Roberto, entrambi prossimi a partire per Montecarlo. Renato riesce a raggiungere Nadia sull’aereo grazie ad una spettacolare corsa in moto. Reduci da un ...