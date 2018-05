Dai migranti alle manette per gli evasori | i fronti aperti nel programma di governo

Lecco - pestato Dai migranti sul treno : "Tanto siamo profughi - non puoi farci nulla" : Le risate e poi le botte. "Tanto siamo profughi, non puoi farci nulla". Poi ancora una tempesta di calci e pugni. Un incubo quello vissuto su un treno della Milano-Lecco dal sovrintendente della Polizia di Stato Mauro Guilizzoni, intervenuto per aiutare un capotreno 30enne che voleva far pagare il biglietto a quei 10 passeggeri stranieri che invece volevano proseguire la corsa gratuitamente.Il racconto e l'arresto"Mentre alcuni tenevano fermo ...