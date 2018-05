Da Consob alla Rai | il grande risiko

ilgiornale

: RT @ElioLannutti: Consob, Nova non riesce a nominare la sua fedelissima Giulia Bertezzolo Consob: M5s, nomina Nava viola norme istitutive a… - milena_vireca : RT @ElioLannutti: Consob, Nova non riesce a nominare la sua fedelissima Giulia Bertezzolo Consob: M5s, nomina Nava viola norme istitutive a… - MichelePlatoni : RT @ElioLannutti: Consob, Nova non riesce a nominare la sua fedelissima Giulia Bertezzolo Consob: M5s, nomina Nava viola norme istitutive a… - spe1977 : @AlfonsoFuggetta Un bel libro da leggere, non perché parli dell'uscita dall'euro in se, ma perché ne spiega i tecni… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma Un pacchetto da 350 poltrone è il piatto più prelibato per un ipotetico governo M5S-Lega. Si tratta, infatti, di nomine di derivazione politica nell'ambito delle Authority e delle società a partecipazione pubblica: un'opportunità da non fallire per insediarsi nei gangli del potere vero, quello dell'amministrazione. Queste ...