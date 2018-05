Cyber | attacchi DDoS a infrastrutture in aumento

Usa temono Cyber attacchi iraniani : 03.45 Gli esperti americani temono una nuova ondata di attacchi informatici da parte di Teheran dopo l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano annunciato dal presidente Donald Trump. Secondo quanto riporta il NYT, nelle 24 ore dopo l'annuncio, la società di sicurezza Crowdstrike ha rilevato un "notevole" aumento di 'cyberattività' iraniana. Gli hacker di Teheran, secondo il NYT, hanno inviato email con malware a diplomatici di ...

Operazione “#PowerOFF”/ Cosenza - Cyber attacchi : polizia italiana e olandese arrestano giovane hacker : La polizia italiana in collaborazione con quella olandese ha arrestato un 28enne calabrese che si occupava di cyber attacchi contro siti istituzionali del nostro paese(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:51:00 GMT)

Cyber security - c’è lavoro nel Nord e Nord Est : spazio alle nuove figure che proteggono le aziende dagli attacchi informatici : In Italia il Cyber crimine è arrivato a causare danni per 10 miliardi di euro l’anno (Rapporto Clusit 2018) e gli investimenti in sicurezza informatica stanno crescendo a doppia cifra (+12% nel 2017, secondo l’Osservatorio Information security e Privacy del Politecnico di Milano). Di conseguenza, crescono anche le opportunità di lavoro nel settore, perché il mercato richiede nuove figure e nuove professionalità: «Esperti di Cyber security e ...

Aziende in ritardo su Cyber attacchi : ANSA, - MILANO, 13 APR - Il 97% delle organizzazioni in tutto il mondo è indietro di dieci anni rispetto alle minacce informatiche e non è ancora pronto ad affrontare i cyber attacchi. E' quanto emerge dall'edizione 2018 del 'Security Report' di Check Point ...

Cyber Security - Verizon : attacchi ransomware raddoppiati dal 2017 : Roma, 10 apr. , askanews, Gli attacchi ransomware rimangono tra le più temibili minacce informatiche per le organizzazioni a livello mondiale. E' quanto emerge dal Data Breach Investigations Report ...

Cyber-attacchi : Stato assuma rischi - Axa : Lo Stato deve assumersi una parte dei rischi associati alla criminalità informatica: lo sostiene Thomas Buberl, presidente della direzione di Axa, ...

Cyberattacchi di Mosca alle centrali occidentali Per paralizzare l'energia : Ciò che gli manca è solo la motivazione politica' ha detto al Nyt Eric Chien, della società di sicurezza digitale Symantec. Per i funzionari Usa e gli esperti di Symantec, inoltre, gli attacchi russi ...

Nyt - Usa accusano Russia di Cyberattacchi a impianti anche in Europa - : Secondo quanto riferisce il New York Times, Washington accusa Mosca di aver orchestrato cyberattacchi ai danni di impianti nucleari, sistemi idrici ed elettrici, con l'obiettivo di poter sabotare o ...