Cucchi | un carabiniere al processo | ' So che fu massacrato dai colleghi'

Stefano Cucchi - il carabiniere che ha fatto riaprire il caso in aula : conferma le accuse contro i colleghi : Alla fine è andato è andato in tribunale e ha confermato le accuse nei confronti dei suoi colleghi. Nonostante avesse paura a causa delle pressioni ricevute negli ultimi tempi e denunciate in un’intervista al fatto Quotidiano l’appuntato scelto Riccardo Casamassima si è presentato in aula e ha ripetuto le parole messe a verbale davanti al pm Giovanni Musarò. Dichiarazioni che hanno fatto riaprire il caso Stefano Cucchi. Il ruolo di ...

Cucchi - carabiniere in aula : “Mi dissero che era stato massacrato dai colleghi” : Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “‘E’ successo un casino, i ragazzi hanno massacrato di botte un arrestato’. Il maresciallo Roberto Mandolini me lo disse portandosi la mano sulla fronte e precipitandosi a parlare con il comandante Enrico Mastronardi della stazione di Tor Vergata. Seppi da quella che è poi diventata la mia compagna, Maria Rosati, e che assistette al colloquio perché faceva da autista di Mastronardi, che ...

"Il maresciallo mi disse che Cucchi era stato massacrato dai militari". Parla in aula il carabiniere Casamassima : Nell'ottobre 2009, il maresciallo Roberto Mandolini "si è presentato in caserma: mi confidò che c'era stato un casino perché un giovane era stato massacrato di botte dai ragazzi, quando si riferì ai 'ragazzi', l'idea era che erano stati i militari che avevano proceduto all'arresto". Così il maresciallo dei carabinieri Riccardo Casamassima in aula ribadisce le sue accuse ai colleghi nell'ambito del processo ai ...

Cucchi - il carabiniere che ha denunciato i colleghi : “Costretto a lavorare con loro. Ora devo testimoniare ma ho paura” : Ha denunciato i suoi colleghi: sulla morte di Stefano Cucchi sapevano più di quello che avevano detto. È andato dal pubblico ministero e ha messo a verbale i commenti ascoltati in caserma subito dopo l’arresto del geometra romano. Ma adesso che dovrà andare in aula a confermare le sue accuse, l’appuntato scelto Riccardo Casamassima ha paura. Il motivo? “Le pressioni non mancano e io non mi sento tutelato“, dice il ...

Caso Cucchi : isolato e punito il carabiniere che ha riaperto l'inchiesta : L'appuntato Riccardo Casamassima, 39 anni, prestava servizio a Tor Vergata quando il geometra fu pestato dai suoi colleghi.Ha ricevuto cinque provvedimenti discipolinari per aver denunciato il ...