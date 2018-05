Cucchi - carabiniere in aula : “Mi dissero che era stato massacrato dai colleghi” : Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “‘E’ successo un casino, i ragazzi hanno massacrato di botte un arre stato ’. Il maresciallo Roberto Mandolini me lo disse portandosi la mano sulla fronte e precipitandosi a parlare con il comandante Enrico Mastronardi della stazione di Tor Vergata. Seppi da quella che è poi diventata la mia compagna, Maria Rosati, e che assistette al colloquio perché faceva da autista di Mastronardi, che ...

Cucchi - il carabiniere che ha denunciato i colleghi : “Costretto a lavorare con loro. Ora devo testimoniare ma ho paura” : Ha denunciato i suoi colleghi: sulla morte di Stefano Cucchi sapevano più di quello che avevano detto. È andato dal pubblico ministero e ha messo a verbale i commenti ascoltati in caserma subito dopo l’arresto del geometra romano. Ma adesso che dovrà andare in aula a confermare le sue accuse, l’appuntato scelto Riccardo Casamassima ha paura. Il motivo? “Le pressioni non mancano e io non mi sento tutelato“, dice il ...