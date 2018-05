Cucchi | carabiniere in aula | “Mi dissero che era stato massacrato dai colleghi”

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “‘E’ successo un casino, i ragazzi hannodi botte un arre’. Il maresciallo Roberto Mandolini me lo disse portandosi la mano sulla fronte e precipitandosi a parlare con il comandante Enrico Mastronardi della stazione di Tor Vergata. Seppi da quella che è poi diventata la mia compagna, Maria Rosati, e che assistette al colloquio perché faceva da autista di Mastronardi, che stavano cercando di scaricare le responsabilità dei carabinieri sulla polizia penitenziaria. Lei capì il nomema all’epoca non era ancora una vicenda nota perché non era morto”. E’ iniziata così la testimonianza oggi in prima corte d’Assise dell’appuntato dei carabinieri Riccardo Casamassima, l’uomo che denunciando i suoi colleghi militari ha fatto riaprire il caso, il geometra di 31 anni deceduto ...