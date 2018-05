Cristiano Malgioglio Frecciatina agli sponsor e attacco a Luigi Favoloso Grande

Cristiano Malgioglio ‘beffa’ gli sponsor che hanno lasciato il GF 15 : Cristiano Malgioglio sui social: “Non posso più bere l’acqua del Grande Fratello” A poche ore dalla quinta puntata del GF 15, in onda questa sera in prima serata su Canale 5 con Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio ha ironizzato sui social sul tanto ‘rumore’ che gira attorno al reality abbandonato dagli sponsor. L’opinionista della quindicesima edizione della casa più spiata d’Italia ha salutato ...

Cristiano Malgioglio/ L'opinionista difende il reality (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio prende le difese del Grande Fratello 15, il reality non è costruito. L'opinionista non nasconde la sua antipatia per Luigi Favoloso.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:37:00 GMT)

Rodrigo Alves - il ken umano - spara a zero contro Cristiano Malgioglio! : Per quale motivo Rodrigo Alves, conosciuto come il ken umano spara a zero contro Cristiano Malgioglio? I protagonisti in questione hanno avuto maniera di conoscersi grazie al reality show Grande Fratello, ma dove nasce l’acrimonia tra i due? Ecco cosa è accaduto! Rodrigo Alves ha partecipato in qualità di guest star alla quindicesima edizione del Grande Fratello, rimanendo però nella casa più spiata dagli italiani solo tre giorni. Nel ...

Grande Fratello 15 - Rodrigo Alves - il Ken Umano : "Cristiano Malgioglio è geloso di me" : Rodrigo Alves, il Ken Umano originale, è stata intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, dopo la sua veloce partecipazione, in qualità di guest star, al <a href="http://www.gossipblog.it/categoria/Grande-Fratello">Grande Fratello 15.Queste sono state le prime dichiarazioni di Alves, assolutamente soddisfatto dell'esperienza:prosegui la letturaGrande Fratello 15, Rodrigo Alves, il Ken Umano: ...

Grande Fratello 2018 - Cristiano Malgioglio : "Aida? Le vere star sono altre" E a Bobby Solo... : Prosegue, a distanza, il duello tra Cristiano Malgioglio e Aida Nizar, rispettivamente opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello 15. In un'intervista, rilasciata al settimanale Nuovo (forse prima della riappacificazione in diretta tv), il cantautore ha fatto un ritratto esaustivo della sua ormai ex rivale, a cui ha offerto addirittura di prendere parte al suo prossimo videoclip musicale in qualità di protagonista: E' una ...

Cristiano Malgioglio : “Io - doppiatore di un cane forse perché recito come una cagna. Il Grande Fratello? Non c’è un ca*** di combinato” : Ma lo sa che lei è un bel … volpino? Cristiano Malgioglio non si ferma più. Il popolare cantautore è finito perfino in un film. Dal 10 maggio, infatti, potremo ascoltare Malgioglio mentre doppia il co-protagonista di Show Dogs, un bellissimo volpino bianco e marrone, ex star delle passerelle canine più importanti al mondo, di nome Felipe. “Quando mi hanno chiamato ero titubante perché per doppiare un cane devi amare gli animali”, spiega ...

Paco Clavel - chi é?/ Aida Nazar a Cristiano Malgioglio : "Siete uguali!" (Grande Fratello 2018) : Paco Clavel, chi é? Aida Nazar a Cristiano Malgioglio: "Siete uguali!" (Grande Fratello 2018). Il cantante italiano è stato paragonato al collega spagnolo da parte dell’eliminata dal Gf(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:54:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Aida Nizar e l'attacco a Simone Coccia (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio, il paroliere sembra pronto a litigare con Aida Nizar dopo che questa avrebbe detto come l'uomo non sia veramente molto famoso. Cosa accadrà? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:40:00 GMT)

Cristiano Malgioglio contro il Grande Fratello : "Scene raccapriccianti" : Cristiano Malgioglio, opinionista di questa edizione del Grande Fratello, sul numero di questa settimana della rivista Spy spara a zero contro alcuni protagonisti del reality, a cominciare da Baye Dame, espulso dopo gli episodi di bullismo e violenza contro Aida Nizar. Malgioglio considera quello che si è visto in diretta "una scena raccapricciante, una pagina da cancellare".Non basta. Cristiano Malgioglio parla anche della polemica ...

Cristiano Malgioglio replica a Bobby Solo e attacca Baye Dame : Cristiano Malgioglio su Baye Dame: “Una pagina da cancellare” Il Grande Fratello ha subito fatto parlare di sé a causa di un episodio davvero increscioso: l’atto di bullismo di Baye Dame ai danni di Aida Nizar. In verità il bullismo è stato opera di tutto quanto il gruppo, ma il ragazzo in questione è colui che ha iniziato questo clima di odio e di violenza verbale. Giustamente è stato squalificato dal reality show lunedì. ...

Cristiano Malgioglio/ "Al Grande Fratello 2018 ho visto cose raccapriccianti. E sulla mia sessualità..." : Cristiano Malgioglio, ai microfonii di Spy, parla della squalifica di Baye Dame dalla casa del Grande Fratello 2018 e rivela dettagli inediti sulla sua vita privata.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:16:00 GMT)

Gf 15 - Aida Nizar delusa da Cristiano Malgioglio : La concorrente del Grande Fratello 15 Aida Nizar non ha più la stessa vitalità di quando è entrata nella Casa. È stata lei stessa ad ammetterlo, anche perché dopo i fischi ricevuti dallo studio ha cominciato a chiedersi il motivo per cui non è più così apprezzata. Si è poi sfogata con Alberto, rivelando di non aver mandato giù la decisione del Grande Fratello di metterla in nomination, e il fatto di essere stata definita ...

Aida Nizar si sfoga contro Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio : Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio: la perplessità di Aida Nizar Aida Nizar durante la notte ha ripensato alla punizione di Barbara d’Urso che le ha voluto dare in diretta e soprattutto alle parole che Cristiano Malgioglio le ha riservato, tanto che alla fine è scoppiata in un lungo sfogo insieme al suo coinquilino Angelo. La concorrente spagnola si è chiesta inizialmente perchè la conduttrice e l’opinionista ...

Cristiano Malgioglio - frasi razziste contro Aida Nizar : il web chiede giustizia Video : Ieri è stato record di ascolti per il Grande Fratello: la serata ha registrato il 27,20% di share. Una puntata forte, dove il tema principale è stato quello degli atti di bullismo del concorrente Bay Dame nei confronti di Aida Nizar [Video]. L'Italia ha chiesto a gran voce la sua squalifica, ritenendo i suoi atteggiamenti gravi ed oltraggiosi al buon costume e alla buona educazione. Il concorrente senegalese, infatti, ha usato toni e modi troppo ...