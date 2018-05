Crédit Agricole - risultati in linea con gli obiettivi del piano : Il sostegno all'economia si conferma a ottimi livelli con i nuovi finanziamenti per il segmento Affari che crescono del 14% a/a e la dinamica dei clienti che resta molto positiva , +6% a/a, . L'Agri ...

"Buy" per Credit Agricole : Chiusura del 12 aprile Seduta vivace per la banca francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,95%. Operatività odierna: Le implicazioni ...

Credit Agricole - nessun interesse per CreVal e Banca Carige : Teleborsa, - Credit Agricole in Italia non sta guardando ai dossier Banca Banca Carige e Credito Valtellinese per eventuali operazioni di M&A. A parlare l'amministratore delegato di Credit Agricole ...