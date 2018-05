Cos’è la leucemia mieloide che ha colpito Alfonso Signorini

dilei

(Di martedì 15 maggio 2018)ha svelato per la prima volta di aver combattuto contro la, una malattia che gli ha cambiato la vita. Era il 2011 quando l’esperto di gossip e conduttore, all’epoca alla guida del programma Kalispera, ricevette una diagnosi terribile.stava intervistando Sabrina Ferilli e Christian De Sica quando iniziò a sudare e a sentirsi male. “A mezzanotte avevo 40 di febbre – ha raccontata a La Verità -. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: “Lei ha una, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure”. Laè un tumore del sangue che colpisce il midollo osseo, il sistema linfatico e gli altri tessuti. A seconda della velocità di ...