Cosa c’è stasera in tv

Paura in pista - la manovra azzardata del pilota d’aereo : prova a passare dove non c’è spazio. Ecco Cosa succede : Attimi di panico sulla pista dell’aeroporto internazionale di Istanbul-Ataturk, in Turchia. Un velivolo della Asiana Airlines, in fase di rullaggio, si è scontrato con un aereo della Turkish Airlines, pronto per il decollo. Fortunatamente l’incidente ha coinvolto l’ala destra del primo e la coda del secondo. I passeggeri a bordo dei due aeromobili, escluso il grosso spavento, sono rimasti illesi. L'articolo Paura in pista, la ...

M5s-Lega - Sapelli : “Avranno cambiato idea. Ci tenevo a fare qualCosa - hanno un buon programma. Non c’è flat tax” : “Non sapevo di questa nota del M5s. Vorrà dire che hanno cambiato parere. Ci tenevo a fare qualcosa, perché il loro è un buon programma. Se Siniscalco fosse venuto con me, avremmo fatto un buon lavoro.”. E’ allibito il professor Giulio Sapelli, contattato telefonicamente dalla trasmissione radiofonica Ho Scelto Cusano (Radio Cusano Campus), il cui conduttore, Gianluca Fabi, gli comunica in diretta l’ultima ora de ...

Manifesto prolife a Roma - Cosa c’entra l’aborto con lo sterminio delle donne? : Quando eravamo piccole, noi degli anni Settanta, le nostre nonne ancora ci dicevano di non mettere la minigonna per non incappare nel maniaco di turno. “Te la vai a cercare”. Quante volte abbiamo sentito questa frase e quante volte la sentiamo ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, magari sussurrata dai “malpensanti” di fronte alla conta oscena di donne violentate o uccise. Se l’è cercata. Come se, rispetto alla brutalità di ...

"A casa con i suoi", un bel western, un paio di commedie, "Il padrino" e Report, tra le altre cose

"Che tempo che fa" senza Di Maio, un film strappalacrime tratto da un romanzo di Nicholas Sparks e una commedia italiana con tre protagoniste

La finale dell'Eurovision Song Contest soprattutto, ma anche Alberto Angela, i pinguini di "Madagascar" e "Amici"

Come ogni venerdì c'è Propaganda Live, e poi la Corrida e un bel film su com'è essere adolescenti

“Al Bano e io? Va bene - lo dico…”. E vai - Romina Power finalmente parla. Sceglie Maurizio Costanzo come ‘confessore’ - per spiegare finalmente Cosa c’è tra lei e il padre dei suoi figli : Loredana Lecciso ha deciso di alzare i toni e Romina non è stata da meno. Ha scelto un salotto importante per parlare, quello del Maurizio Costanzo show. Le sue frasi, c’è da giurarci, faranno rodere il fegato parecchio l’ormai ex compagna di Al Bano ormai sempre più lontana dal cuore del cantante pugliese che ieri, intanto, ha ricevuto una nuova gioia, la figlia Cristel lo ha reso nonno. Romina Power, si diceva, ha usato parole ...

L'Eurovision, "M" di Michele Santoro e un apprezzato film sulla boxe

Michelle Hunziker posta una foto e cita Madre Teresa di Calcutta - le critiche dei follower : “Cosa c’entra la scollatura con la frase?” : “Non ho capito bene il collegamento tra la frase di Teresa di Calcutta e la foto sopra mezza nuda”: è uno dei commenti apparsi sotto a un post di Michelle Hunziker nel quale la conduttrice cita Madre Teresa di Calcutta: “Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta…”, scrive Michelle. E molti utenti hanno notato che la conduttrice indossa una giacca con una scollatura molto ...

Milan - c’è anche qualCosa da salvare : tifosi rossoneri commoventi - solo applausi per la squadra nonostante la debacle : La serata di oggi ha regalato grosse emozioni con la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, netto risultato di 4-0 ma partita che è stata nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma, per la Juventus invece super Buffon. Doppietta del difensore Benatia, autogol di Kalinic e rete di Douglas Costa, i bianconeri hanno alzato meritatamente il trofeo ma il risultato può essere considerato bugiardo. Grande reazione da parte dei ...

La finale di Coppa Italia, "I cento passi" e un film semi-biografico su Jane Austen

“Ecco Cosa c’è da qualche tempo in quel panino”. McDonald’s - qualcuno se ne sarà già accorto… : Anche se è il più conosciuto, non è di certo il più amato. Se pensiamo ai fast-food, è naturale collegare il termine a qualche succulento panino di McDonald’s. Ma attenzione, perché nel corso degli anni, la tendenza ha spostato non poco le varie asticelle. Se prima il mitico Big-Mc era il panino più amato del mondo, ora le cose cambiano anche in funzione di tutti quei concorrenti che piuttosto che la quantità, puntano sulla qualità. Vedi ...

Una "docufiction" della Rai su Aldo Moro, l'Eurovision e almeno un film che non avete mai visto