Corruzione | arresto Montante | oggi l’interrogatorio

sportfair

: “Spiava le indagini di magistratura e polizia': arresto e domiciliari all’imprenditore Antonello Montante (foto) ex… - GiancarloDeRisi : “Spiava le indagini di magistratura e polizia': arresto e domiciliari all’imprenditore Antonello Montante (foto) ex… - infoitinterno : Corruzione: arresto Montante, Venturi e Cicero grandi accusatori - infoitinterno : Corruzione: arresto Montante, 'Rete tentacolare per ostacolare l'inchiesta' -

(Di martedì 15 maggio 2018) Palermo, 15 mag. (AdnKronos) – Verrà interrogatopomeriggio a Caltanissetta l’imprenditore Antonello, ex Presidente degli industriali siciliani ed ex responsabile Legalità di Confindustria nazionale, arrestato all’alba di ieri con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla. Secondo la Procura di Caltanissetta, che ha coordinato l’inchiesta condotta dalla Squadra mobile nissena,avrebbe messo su un vero e proprio ‘sistema di spionaggio’ per spiare le indagini che lo vedevano indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Agli arresti domiciliari, oltre a, anche il colonnello Giuseppe D’Agata, ex capocentro della Dia di Palermo poi passato ai servizi segreti e da qualche tempo tornato in servizio nell’Arma; Diego Di Simone, ex sostituto commissario della squadra mobile ...