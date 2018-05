Corona può riutilizzare i social e rilasciare interviste

Fabrizio Corona può tornare ad usare i social e a rilasciare interviste : Fabrizio Corona : anello a Silvia Provvedi come promessa di matrimonio (foto) Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sposano ufficialmente. Le foto della consegna dell'anello di fidanzamento Via libera. Fabrizio Corona potrà tornare a utilizzare i social network e a rilasciare interviste ma senza "riferimento diretto all'andamento" dell'affidamento terapeutico in corso. A deciderlo il ...

FABRIZIO Corona E SILVIA PROVVEDI/ Mattino 5 - video : "Il matrimonio può attendere - non è fondamentale!" : Federica Panicucci porta a casa il colpaccio con una lunga intervista a SILVIA PROVVEDI a Mattino 5 per chiarire la situazione di FABRIZIO CORONA e parlare dei loro progetti futuri(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:42:00 GMT)

Fabrizio Corona non torna in carcere/ "Ma non può più usare i social" : il legale conferma a Mattino 5 : Fabrizio Corona non torna in carcere. Il giudice lo salva ma gli proibisce di usare i social "Anche se per mano di altri": il legale Ivano Chiesa conferma a Mattino 5(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:45:00 GMT)