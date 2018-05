Corona e Silvia stanno insieme? Parla la gemella Giulia Provvedi

«Corona e Silvia Provvedi in crisi non per Belen» : la sorella in tv e la gelosia di Fabrizio Video : crisi tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona? Belen non c?entra niente. A prescindere dall?abbraccio tra la Rodriguez e il suo ex, la crisi tra l?ex fotografo dei vip e la sua...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Anello d'oro per rinnovare l'amore : nozze in vista o foto da vendere? : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo felici: l'ex re dei paparazzi ha regalato un Anello d'oro con incisi i loro nomi. nozze in vista o trovata pubblicitaria?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:25:00 GMT)

Giulia Provvedi la crisi tra Silvia e Corona non è per colpa di Belen : Giulia Provvedi la sorella di Silvia ospite di “Mattino Cinque” ha raccontato: «La crisi non era assolutamente inerente a quella vicenda e cioè l’incontro tra Fabrizio Corona e Belen che c’è stato qualche giorno fa. Ci sono stati altri problemi, altri motivi che mia sorella stessa ha già spiegato. Le storie bisogna viverle, c’erano altri problemi, la crisi era dovuta ad altro». Tra gli altri motivi, la gelosia di Fabrizio: la stessa Federica ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Giulia rivela : "Lui troppo geloso" - sintomo di amore folle? : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi alle prese con i problemi di gelosia? La Donatella Giulia rivela: "Lui troppo geloso" ma per lei è solo sintomo di amore folle, questo sistemerà le cose?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:40:00 GMT)

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sposi? / Dalla crisi alla proposta con l'anello - torna il sereno tra i due? : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sposi? Dalla crisi alla proposta di matrimonio con tanto di anello a favore di fotografo, torna il sereno tra i due? Ecco le ultime novità(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:19:00 GMT)

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sposano (FOTO) : Silvia Provvedi riceve l’anello da Fabrizio Corona! Fabrizio Corona ha messo a tacere a tutte le malelingue che parlavano della fine della sua storia con Silvia Provvedi con un gesto inaspettato e romantico. L’ex re dei paparazzi ha infatti regalato un anello alla componente de Le Donatella, con sopra incisi i loro nomi. Non ci sono dubbi: l’anello è quello di fidanzamento, segno che Fabrizio sta facendo veramente sul serio ...

Fabrizio Corona : anello a Silvia Provvedi come promessa di matrimonio (foto) : Dopo le infondate voci che volevano la coppia in crisi, l'ex re dei paparazzi ha deciso di rinnovare ufficialmente l'intenzione di sposare la sua fidanzata con un gesto inequivocabile: la consegna di un prezioso su cui sono incisi i loro nomi.prosegui la letturaFabrizio Corona: anello a Silvia Provvedi come promessa di matrimonio (foto) pubblicato su Gossipblog.it 09 maggio 2018 12:05.

Silvia Provvedi e la crisi con Corona : «Fabrizio troppo geloso - non mi rende felice. Un giorno mi rimpiangerà» : Dopo i recenti scatti che hanno mostrato Fabrizio Corona con l'ex Belen Rodriguez, Silvia Provvedi ha deciso di raccontare cosa sta succedendo nella sua vita e come sta andando la storia con...

Silvia Provvedi su Fabrizio Corona : “Gli ho dato un ultimatum. Ecco quello che non ho gradito delle sue foto con Belen” : “Ci tengo a dire che la mia crisi con Fabrizio non è nata dalle foto uscite di lui con Belen, è stata una pura coincidenza”. Parole di Silvia Provvedi che, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha spiegato il perché del recente distacco da Corona. “La nostra crisi è nata da quando è uscito dal carcere, perché abbiamo un modo diverso di vedere le priorità della vita. Lui si è dimenticato delle promesse che mi aveva ...

Silvia Provvedi attacca Fabrizio Corona : «Gli ho dato un ultimatum. A 24 anni non voglio rovinarmi la vita» : ?Ho dato a Fabrizio Corona un ultimatum. Se non cambiano le cose ci separeremo. Lui è in una fase di recupero, ma non so se sono pronta io a recuperare. Chi vivrà...

Fabrizio Corona/ Belen Rodriguez e Silvia Provvedi amori e rapporti che fanno ancora discutere (Verissimo) : Fabrizio Corona, l'ex paparazzo vive una storia d'amore veramente bella con Silvia Provvedi anche se ora le cose sembrano essersi complicate. La ragazza ne parlerà su Canale 5 (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:41:00 GMT)

Silvia Provvedi / L'ultimatum a Fabrizio Corona (Verissimo) : Silvia Provvedi, la ragazza darà L'ultimatum a Fabrizio Corona anche ai microfoni di Canale 5 ospite del salotto di Silvia Toffanin? Grande curiosità per le sue parole. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:39:00 GMT)