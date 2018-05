Coriano | lupo ucciso e appeso a pensilina del bus | indagati due agricoltori

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) Hanno recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le analizzate a fondo e alla fine hanno ‘beccato’ quel furgone bianco dal quale era stato scaricata la carcassa di un, poi appesa alladell’autobus in una frazione di, in provincia di Rimini. Era il 4 novembre dello scorso anno. Adesso, i carabinieri sono certi di aver incastrato i due autori dell’uccisione e li hanno denunciati per maltrattamento, cattura, uccisione e furto aggravato di una specie animale protetta. Si tratta di un uomo di 82 anni e uno di 43, entrambidella zona. Gli uomini della Forestale avevano trovato la carcassa appesa per le zampe posteriori e legato col fil di ferro. Il cadavere dell’animale era stato trasportata al servizio veterinario dell’Ausl di Rimini, dove era stata effettuata una prima ispezione, appurando che l’animale aveva il ...