Cori razzisti | 20 mila euro di multa per la Sampdoria e diffida

Cori razzisti - impunità inaccettabile : Chiamatelo con il suo nome: razzismo. Altro non è. Lasciate a chi finge di non sentire e non capire le dispute lessicali sui Cori di discriminazione territoriale. Diatribe da legulei. La realtà è ...

Cori razzisti a Genova - De Magistris : “c’è odio contro il Napoli” : “L’immagine di ieri a Genova, le frasi, i volti, i contenuti sono davvero inqualificabili, indecenti, razzisti e discriminatori. Non si può più andare avanti così”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando i Cori allo stadio Marassi durante la partita Sampdoria-Napoli. “Noi napoletani dobbiamo imparare a difendere la città e a reagire con più forza, efficacia, signorilità e maggiore capacità di ...

Samp Napoli - partita sospesa per Cori razzisti. Ferrero sotto la curva : “Queste cose non ci appartengono” : “I cori dei tifosi erano più per sfottò, visto il gemellaggio fra Genoa e Napoli, che per razzismo”. Così Marco Giampaolo al termine di Sampdoria-Napoli, che è stata sospesa per due minuti per via dei cori razzisti intonati dalla curva blu cerchiata. Il presidente Massimo Ferrero è anche andato sotto la curva per esprimere il proprio dissenso, poi rimarcato in conferenza stampa L'articolo Samp Napoli, partita sospesa per cori ...

Il Napoli fermato solo dai Cori razzisti : Il solito Napoli, sotto la pioggia di Marassi. Una squadra capace di giocare bene, a tratti benissimo , con la vittoria di ieri ha anche battuto il suo record storico di punti, . Ma che fatica a ...

Il Napoli più forte dei Cori razzisti : 2-0 alla Sampdoria al Ferraris : Il Napoli vince 2-0 al Ferraris contro la Samp nonostante i cori beceri dello stadio rivolti incessantemente ai partenopei che hanno portato, nel secondo tempo, alla sospensione del match. Un Napoli...

Fiorentina-Napoli - Cori razzisti contro i partenopei : la decisione del giudice : In occasione della gara di Serie A Tim Fiorentina - Napoli, disputata presso lo stadio 'Franchi' di Firenze e valevole per la 16esima giornata di ritorno del campionato della stagione sportiva 2017/2018, una parte di tifosi del settore locale si è resa responsabile di numerosi cori a sfondo razzista e di discriminazione territoriale contro i supporters partenopei. I cori, prolungati e ripetuti per l'intera durata del match, sono stati percepiti ...

Fifa apre procedimento contro Russia per Cori razzisti : La Fifa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Federcalcio russa in seguito ai cori razzisti dei suoi tifosi durante l’amichevole contro la Francia, che si è disputata nel mese di marzo e vinta 3-1 dai transalpini, decisa dalla doppietta di Kylian Mbappe e dal gol di Paul Pogba. Non è il primo episodio del genere che vede protagonisti i tifosi russi, indagini per comportamenti razzisti avevano riguardato la Russia, ...