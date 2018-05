Coppa Italia rugby | le ragazze ad un passo dalla fase finale

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2018 : Italia per continuare a crescere e progredire nella canadese : Carlo Tacchini, Nicolae e Sergiu Craciun: saranno loro le punte di diamante anche per la Coppa del Mondo 2018 nel comparto della canadese nella Canoa velocità Italiana, in quella che è la stagione che segna metà strada verso le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Agli Europei di Plovdiv 2017 è arrivato uno splendido bronzo nella specialità olimpica del C2 1000 metri proprio grazie ai fratelli Craciun. Al contrario il poliziotto verbanese, ...

Berrettini - Sonego e Cecchinato : la nuova Italia piace. Vento nuovo per la Coppa Davis : Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini: è questa l’Italia che ha illuminato la scena nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2018. Il piemontese ha piegato il francese Adrian Mannarino in tre set, 2-6 7-6(4) 6-3. Una gran bella soddisfazione per lui che supera per la prima volta un turno in un Masters 1000 (alla seconda apparizione), in un 2018 che lo aveva già visto firmare un’impresa del genere al debutto ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : nella carabina a squadre miste le coppie italiane sfiorano la finale : Ultimo giorno di gare per la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno conclusa oggi a Fort Benning, negli Stati Uniti: nella prova della carabina 10 metri a coppie miste, Italia 1 di Simon Weithaler e Petra Zublasing è settima, mentre Italia 2 di Martina Ziviani e Lorenzo Bacci è ottava. Vince Cina 1 di Wu e Yao. nella finale della pistola 10 metri a coppie miste vittoria della Spagna di Franquet e Carrera. nella carabina mista Italia 1 di ...

Calcio. Coppa Italia di Promozione - l'Alassio FC trionfa ai rigori : decisivo super Moraglio : ALASSIO FC - ANGELO BAIARDO 1-1 , 4-1 dopo i calci di rigore, - 44' Provenzano; 44'st Brignoli , Rig, Alfano, Doffo e Brignoli vanno a segno, ma soprattutto Moraglio ne para tre: l'Alassio FC ha vinto ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Italia solo diciassettesima a Parigi. Vince l’Ungheria : L’Ungheria conquista la vittoria nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Parigi. I magiari hanno sconfitto in finale la Corea del Sud per una sola stoccata (40-39). Sul podio ci sale anche l’Ucraina, che ha superato nella finalina per il bronzo Israele con il punteggio di 38-36. Brutta prestazione dell’Italia. Il quartetto azzurro (Andrea Santarelli, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini) è stato subito ...

Arrampicata Sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Italia sottotono a Tai’an. Khazanov - Mawem - Noguchi e Jaubert fanno festa : Poca gloria per l’Italia nella tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva che si è disputata a Tai’an (Cina). Gli azzurri non sono riusciti a brillare in un weekend purtroppo sottotono. Il migliore risultato è stato ottenuto da Ludovico Fossali, eliminato agli ottavi di finale dello speed e quindicesimo nella classifica generale. Gabriele Moroni è arrivato in semifinale nel boulder chiudendo in 14esima posizione. Per il ...

Via alla Coppa Italia Fik. Per due giorni ad Orvieto il karate dà spettacolo : ... al Presidente del comitato FIK di Viterbo e Presidente della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, Sergio Valeri e alla responsabile arbitri Paola Polegri , la Vice Sindaco e Assessore allo Sport,...

Coppa Italia - Calabria squalificato per un turno : Il giudice sportivo, in merito alla finale di Coppa Italia, ha squalificato il difensore del Milan Davide Calabria per una giornata. (AdnKronos) L'articolo Coppa Italia, Calabria squalificato per un turno sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fifa 18 : disponibili 8 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match delle Coppe nazionali. C’è anche Benatia per la Coppa Italia : EA Sports ha rilasciato l’11 maggio 8 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle varie Coppe nazionali Seguici sul GRUPPO FACEBOOK Ecco la lista degli 8 nuovi “Man of the match” Benatia Rakitskyi Hierlander Beijmo Lo Celso Mirzov Wilczek Celik Le card saranno disponibile nei pacchetti per una settimana […] L'articolo Fifa 18: disponibili 8 nuovi MOTM – Uomo Partita per i ...

Juventus : da Sivori e Platini a Del Piero e Dybala - i 13 trionfi in Coppa Italia : 1 di 6 Successiva TORINO - Inizia tutto come un romanzo, perché la prima delle tredici Coppa Italia viene conquistata dalla Juventus grazie a una doppietta di Guglielmo Gabetto contro il Torino. LA ...

Nonno Gigi e baby Gigio la Coppa Italia scopre un futuro poco azzurro : Tony DamascelliVentuno anni di differenza. Ma non soltanto quelli. Tra Buffon e Donnarumma c'è altro, molto altro. C'è l'assillo di essere considerati e di considerarsi numeri 1, c'è l'aria tossica di valutazioni mercantili anche volgari, c'è il peso di vestire una maglia di un club che ha fatto la storia del calcio Italiano e internazionale, c'è, infine, il campo che non concede, ormai, perdoni facili.Pensiamo, per un attimo soltanto, che cosa ...

Finale Coppa Italia : caos a Roma - 1 arresto e 6 denunce : 70.000 euro di sanzioni amministrative per commercio abusivo di generi alimentari , tre persone denunciate per aver contravvenuto al divieto di somministrazione di bevande alcoliche, tre per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio dalla città di Roma. Centinaia le bottiglie di birra sequestrate sia in vetro che in plastica. Sono questi i risultati dei controlli eseguiti dagli agenti della polizia di Stato della Divisione Polizia ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018. Quarto posto per l'Italia : Lorenzo Bacci ai piedi del podio nella carabina tre posizioni : Si ferma ancora una volta ai piedi del podio l'Italia del Tiro a segno nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo a Fort Benning. A chiudere ai piedi del podio stavolta, nella carabina tre posizioni da 50 metri è Lorenzo Bacci che ha compiuto una bella impresa a centrare la finale e, dopo un avvio stentato, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018. Quarto posto per l’Italia : Lorenzo Bacci ai piedi del podio nella carabina tre posizioni : Si ferma ancora una volta ai piedi del podio l’Italia del Tiro a segno nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo a Fort Benning. A chiudere ai piedi del podio stavolta, nella carabina tre posizioni da 50 metri è Lorenzo Bacci che ha compiuto una bella impresa a centrare la finale e, dopo un avvio stentato, ha sfiorato il colpaccio conquistando un comunque ottimo Quarto posto. Bacci non aveva iniziato benissimo la finale, ...