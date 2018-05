Convocazione del Consiglio dei Ministri n 84

Prima Convocazione del Consiglio comunale da parte del neo presidente Francesco Russo : ... innanzitutto, la modifica del regolamento consiliare, per poi procedere all'attivazione delle Commissioni consiliari e alla trasmissione in streaming delle sedute assembleari'. Intanto Russo è già ...

Clamoroso Russia 2018 - il ct dell’Inghilterra ai calciatori : “possono rifiutare la Convocazione” : Si avvicinano i mondiali di Russia 2018 e la mancata partecipazione dell’Inghilterra non è così lontana. E’ scoppiato il caso per l’avvelenamento del colonnello Sergej Skripal, ex agente del KGB ricoverato insieme alla figlia, l’ipotesi è quella del boicottaggio del Mondiale. Il ct Gareth Southgate ha annunciato la libertà per i calciatori di decidere se rinunciare o meno alla convocazione. “Noi diamo per scontato ...