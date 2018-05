Conti e migranti | monito Ue all' Italia Salvini | «Interferenza di non eletti» Di Maio

Migranti e Conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia in vista del governo su sponda leghista : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

Migranti - Continua il calo degli sbarchi : -78% rispetto al 2017 : Prosegue a maggio il crollo degli sbarchi di Migranti: nei primi 11 giorni del mese ne sono arrivati 481 contro i 7.877 dello stesso periodo del 2017 , -94%, . Più in generale, dall'1 gennaio ad oggi ...

Il retroscena : Salvini non cederà sui migranti e Continua a puntare all’Interno : L’obiettivo di ridurre a 2 anni il reddito di cittadinanza. E nelle Regioni leghiste comincia il dialogo con il M5S

“Mi bruciavano i capelli” - i racConti di tre migranti sulle torture in Libia : “Mi bruciavano i capelli”, i racconti di tre migranti sulle torture in Libia Madou, Diao e Abdouraime scappavano da Sudan e, catturati dalle Forze dell’ordine libiche, sono stati torturati e, in alcuni casi, ceduto a bande di criminali. Il motivo? Farli chiamare a casa disperati perché i familiari potessero pagare il riscatto.Continua a leggere Madou, […]

MIGRANTI : SAnREMO ITALIANI integrare attraverso la canzone. Il saluto di Carlo Conti - le dichiarazioni delle Istituzioni presenti : Il mondo è stato creato senza confini". Angelo Chiorazzo, fondatore di Auxilium, ha salutato e ringraziato tutti, inquadrando questo modello di integrazione con la crisi migratoria e la situazione ...

Migranti - Corte dei Conti : “Prima accoglienza costata 1 - 7 miliardi nel 2016. Dalla Ue contributo di soli 38 - 7 milioni” : La prima accoglienza, in Italia, nel 2016 è costata 1,7 miliardi di euro per 2.332 strutture. Il contributo dell’Unione europea alla spesa per l’accoglienza in Italia vale il 2,7% del totale: 38,7 milioni di euro. Sono le considerazioni contenute nella delibera della Corte dei Conti del 7 marzo sul sistema di prima accoglienza. Uno studio che si concentra sul triennio 2013-2016, sul quale ancora non sono sciolti tutti i dubbi rispetto al modo in ...

I migranti ci costano dai 35 ai 168 euro al giorno. La pessima gestione del sistema accoglienza finisce sotto la lente della Corte dei Conti : L'accoglienza dei migranti finisce sotto la lente della Corte dei Conti che, dopo attente analisi, ha redatto un rapporto attraverso il quale si evidenziano le criticità del fenomeno. Nelle 150 pagine ...

Migranti - Ue : Continueremo aiutare Italia : 17.48 "Siamo qui per fornire sostegno sui Migranti all'Italia,qualsiasi sia stata la scelta politica degli Italiani alle ultime elezioni".Così il commissario Ue Avramopoulos sulla prospettiva di un governo guidato dalla Lega,critica sulle politiche Ue in materia di Migranti. "Spero che il futuro governo definirà le politiche sui Migranti con uno spirito e un impegno europei",aggiunge il commissario alla migrazione Ue che ribadisce di non ...

Migranti : Ue - nuovo governo Italia Continui collaborare : "Per la politica migratoria Ue contiamo molto sul ruolo dell'Italia , perché non è un piccolo stato membro e i suoi cittadini sono tra i più europeisti", ha aggiunto, sottolineando l'importanza del ...

