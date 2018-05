Conferenza sulla mobilità - Unrae | Serve un' agenda della transizione

Hackensack Meridian Health conduce i gruppi di discussione chiave della Conferenza sulla salute del Vaticano "Uniti per curare''. : "Ci troviamo in un'epoca emozionante per la scienza e questa conferenza ci aiuterà a condividere le stupefacenti innovazioni che stanno cambiando le vite delle persone e le nuove strategie di ...

Hackensack Meridian Health conduce i gruppi di discussione chiave della Conferenza sulla salute del Vaticano 'Uniti per curare' : "Ci troviamo in un'epoca emozionante per la scienza e questa conferenza ci aiuterà a condividere le stupefacenti innovazioni che stanno cambiando le vite delle persone e le nuove strategie di ...

Hackensack Meridian Health conduce i gruppi di discussione chiave della Conferenza sulla salute del Vaticano 'Uniti per curare'' : "Ci troviamo in un'epoca emozionante per la scienza e questa conferenza ci aiuterà a condividere le stupefacenti innovazioni che stanno cambiando le vite delle persone e le nuove strategie di ...

Pippo Trischitta - candidato sindaco di Messina - interviene sulla Conferenza Bramanti-De Luca : Nella vita si deve essere coerenti ma soprattutto, in politica, si deve avere dignità'. 'Non posso accettare che uno venga da Fiumedinisi a fare queste sceneggiate. Dietro loro c'è Genovese e per De ...

La robotica diventa flessibile : a Livorno la prima Conferenza internazionale sulla “soft robotics” con 300 scienziati da tutto il mondo : Grazie alla Scuola Superiore Sant’Anna, l’Italia ospita la prima conferenza internazionale sulla “soft robotics”, area di ricerca in forte crescita, che attrae interesse scientifico e importanti investimenti nei paesi e nelle istituzioni scientifiche più importanti al mondo. Alla conferenza internazionale “RoboSoft 2018”, in programma dal 24 al 28 aprile a Livorno, tra i Bagni Pancaldi e il Gran Hotel Palazzo, sono attesi circa 300 scienziati da ...

Domani Conferenza stampa di Oliverio a San Ferdinando - RC - sulla ZES : Domani, mercoledì 4 aprile, alle ore 10.30, il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, terrà una conferenza stampa nell'aula consiliare del Comune di San Ferdinando , Rc, sul tema: '...

Ambiente : Conferenza online sulla Blue Growth - la strategia europea per supportare la crescita sostenibile nel settore marino e marittimo : Giovedì 27 marzo 2018 dalle ore 12:30 alle ore 13:20, si terrà la conferenza online dal titolo “Blue Growth: science, society and innovation. A focus on the Mediterranean and Black Sea” (“Blue Growth: scienza, società e innovazione. Un focus sul Mar Mediterraneo e sul Mar Nero”), presentata da Giovanni Coppini della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (divisione CMCC-OPA). Il CMEMS (Servizio Europeo di Monitoraggio ...