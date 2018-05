Confcommercio - famiglie prudenti. Consumi piatti in aprile : I dati statistici congiunturali continuano a mostrare "segnali contradditori" che inducono a "valutare con prudenza le prospettive" a breve dell'economia italiana. Per il mese di maggio, l' Ufficio Studi Confcommercio stima una variazione mensile nulla del Prodotto Interno Lordo , PIL , ed un aumento dell'1% annuo contro il +1,1% di aprile, in ...