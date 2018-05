Concordia | “Schettino deturpò il Giglio” Condannato a pagare multa di 5mila euro

fanpage

: #Concordia, appello conferma: Schettino deturpò Giglio, paghi ammenda - SkyTG24 : #Concordia, appello conferma: Schettino deturpò Giglio, paghi ammenda - MediasetTgcom24 : Concordia, Corte Appello: Schettino deturpò Giglio, paghi 5mila euro #CostaConcordia - NewsTG_ : #ULTIMORA NAUFRAGIO DELLA COSTA CONCORDIA: La Corte di Appello di Firenze: Francesco Schettino deturpò Giglio, paghi 5mila euro -

(Di martedì 15 maggio 2018) La corte di appello di Firenze ha confermato l'ammenda inflitta in primo grado dal tribunale di Grosseto. L'ex comandante sta scontando una pena a 16 anni di carcere, confermata in Cassazione, per il naufragio del 13 gennaio 2012 durante il quale 32 persone persero la vita.