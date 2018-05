Con la lotta al bullismo si crescono veri cittadini

Internazionali d’Italia - che cuore Cecchinato : lotta per 3 set - poi cade Contro Goffin : Internazionali d’Italia, Cecchinato è stato eliminato al secondo turno dal belga Goffin, vittorioso in tre set: l’azzurro fuori dal torneo Internazionali d’Italia, Marco Cecchinato è stato eliminato al secondo turno del torneo romano. Il tennista azzurro però, va via da Roma a testa altissima, perdendo contro un signor avversario come Goffin al termine di una gara giocata al massimo delle proprie possibilità. Tre set sono ...

State of Decay 2 - X Box One / L'apocalisse di Undead Lab rilancia Microsoft nella lotta alle esclusiva Con Ps4 : State of Decay 2, X Box One: L'apocalisse di Undead Lab rilancia la Microsoft nella corsa alle esclusive contro la Playstation 4 da poco protagonista con il nuovo capitolo di God of War.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:26:00 GMT)

Governo - Di Maio e Salvini oggi al Colle : per il premier ballottaggio tra Conte e Sapelli : L'accordo sul premier è vicino ma ancora non c'è. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si avviano al Colle su questo binario - il primo da Mattarella alle 16.30, il secondo alle...

Oggi Di Maio e Salvini al Colle. Per il premier ballottaggio tra Giuseppe Conte e Giulio Sapelli : Un comunicato diffuso dal Quirinale conferma che Oggi pomeriggio ci sarà il nuovo giro di consultazioni che dovrebbe far nascere il nuovo governo tra Lega e M5S. Le due delegazioni andranno separate al Colle: il capo dello Stato ha convocato i cinquestelle alle 16.30 e i leghisti alle 18. La delegazione pentastellata si presenterà con i due cap...

“Sono come Dottor Jekyll e Mr. Hyde” - la lotta di una mamma Contro il Disturbo Premestruale : Alla dona è stato diagnosticato un grave caso di il Disturbo Disforico Premestruale ma per anni ha lottato contro i sintomi che nessuno comprendeva e che le sono costati anche l'allontanamento da casa.Continua a leggere

Dopo il terrorismo Facebook ora lotta Contro le fake news : Da qualche anno si può notare sul web un costante aumento della quantità di fake news. Infatti, una news su 5 è sempre falsa. Il motivo è che si arriva a scrivere di tutto per attirare più lettori possibili e la cosa preoccupante è che lo si fa su ogni genere di notizia: benessere, medicina, politica, incidenti o fatti di cronaca mai avvenuti oppure avvenuti realmente, ma esasperati fino ai limiti massimi. Una categoria dove ciò accade è il ...

Mondiali calcio 2018 - i giocatori più pagati. Gli stipendi e i Contratti pubblicitari. Che lotta tra Cristiano Ronaldo e Messi : I Mondiali 2018 di calcio saranno indubbiamente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e dove gireranno sostanziose somme in denaro. L’interesse attorno a questa rassegna iridata è elevatissimo, tutte le più grandi aziende del Pianeta puntano gli occhi su questo appuntamento per farsi pubblicità, una vetrina impareggiabile che garantisce visibilità nei confronti di ...

Irama/ Amici 2018 : il pubblico lo premia ma è lotta Con i discografici - cosa canterà oggi? : Irama vincitore annunciato di Amici 2018? Il pubblico lo premia ma è lotta con i discografici e dopo lo scontro della scorsa settimana, ha incontrato la Sony, cosa canterà oggi?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 07:58:00 GMT)

Lazio - de Vrij all'Inter divide i tifosi/ Lotta per la Champions League - Facco : "Stefan non sarà Condizionato" : De Vrij all'Inter, tifosi laziali divisi: in vista del big match per la Champions, in molti vorrebbero tenerlo in panchina contro la sua prossima squadra. Anche se finora...(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:42:00 GMT)

Roma : da centro storico a Montagnola Continua lotta a degrado : Di seguito il comunicato emesso dalla Polizia locale di Roma Capitale. Diverse aree della città sono state battute a tappeto, nel corso della settimana, dalla Polizia Locale di Roma Capitale, Pics ( Pronto intervento centro storico), ai fini del ripristino del decoro urbano. Nella zona di Fontana di Trevi sono stati effettuati numerosi sequestri di articoli contraffatti e merci varie vendute abusivamente. Le violazioni riscontrate sono ...

Lupus - la malattia di cui soffre Selena Gomez/ Giornata mondiale : i pazienti racContano la propria lotta : Si ricorda oggi in uttto il mondo una delle patologie ancora meno conosciute, ma non per questo meno grave, che solo in Italia colpisce 60mila persone, il Lupus(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:51:00 GMT)

Musica - il ritorno di Francesca Alotta Con "Anima sola" : Roma, 9 mag. , askanews, - Dopo anni di lontananza dai riflettori torna a splendere la voce della siciliana Francesca Alotta in un brano che la vede affiancarsi al cantautore Mauro Pina, che negli ...

Torna l’appuntamento Con l’Azalea della Ricerca di AIRC - il fiore simbolo della lotta Contro i tumori femminili : Domenica 13 maggio in 3.700 piazze Torna l’Azalea della Ricerca dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, un regalo speciale per festeggiare le mamme e tutte le donne. Questo fiore, simbolo della salute femminile, ha permesso ad AIRC, solo negli ultimi 5 anni, di investire oltre 64 milioni di euro per sostenere 498 progetti di Ricerca e 126 borse di studio per studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori ...