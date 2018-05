Colon irritabile | problema molto diffuso Ecco come ridurre i sintomi fino al 40 per cento

Infuso di tiglio : utile a combattere l’insonnia - il nervosismo e il Colon irritabile : Il tiglio è un albero molto longevo appartenente alla famiglia delle Tiliaceae. Grazie alle proprietà dei fiori e delle foglie, è utile in fitoterapia per combattere l’insonnia, il nervosismo e i disturbi delle vie aeree ed intestinali. La maggiore caratteristica che lo contraddistingue è sicuramente il suo effetto calmante: la tisana al tiglio infatti è in grado di agevolare il sonno e diminuire gli stati ansiosi. Le proprietà del ...